Barátkozik a valósággal a Wall Street: egy „komcsi” irányítja majd a világ pénzügyi fővárosát
Készül a nagy változásra az egész Wall Street, miután a Donald Trump által egyszerűen csak „kommunistának” minősített demokratikus szocialista Zohran Mamdani megnyerte a választást, és New York polgármestere lett. A befektetők szoros figyelemmel követték a többi keddi választást is, amelyeken szintén a demokraták diadalmaskodtak, ami a párt megújult erejét és versenyképességét bizonyíthatja a jövő évi félidős választások előtt.
Mamdani mellett nyert Virginiában Abigail Spanberger, aki az állam első női kormányzója lesz, New Jersey-ben Mikie Sherrill, aki szintén ezt a posztot foglalhatja el, és a szavazók jóváhagyták Kaliforniában is a választókörzetek átrajzolását, gyakorlatilag ellehetetlenítve republikánus jelölt bejutását az államból a szövetségi képviselőházba.
Nemcsak Trump, hanem New York City elitje is mindent bevetett Mamdani ellen,
hogy megakadályozza a győzelmét: pénzt, sértéseket, elköltözéssel fenyegetést. Bill Ackman milliárdos alapmenedzser, Trump régi támogatójának támadásai olyan könyörtelenek voltak, hogy Mamdani a múlt hónapban a Flagrant podcastban így viccelődött: „Több pénzt költ ellenem, mint amennyit én adóként elvennék tőle”.
Megváltozott a hangnem Zohran Mamdani győzelme óta
A hangnem azonban megváltozott Zohran Mamdani elsöprő győzelme óta. Ackman gratulált az új polgármesternek. „Most már nagy felelősség hárul önre. Ha segíthetek New Yorknak, csak tudassa, hogy mit tehetek” – írta az X közösségi oldalon, és a Bloomberg beszámolója szerint nem ő az egyetlen, aki kezdi elfogadni a valóságot, hogy a kapitalizmus éles bírálója fogja majd irányítani a világ pénzügyi fővárosát.
Többek között Ralph Schlosstein, az Evercore egykori elnöke, a BlackRock társalapítója is megígérte, hogy nem hagyja el a várost, és együttműködik Mamdanival, kész akár csatlakozni az üzleti tanácsadóihoz is.
Jamie Dimon, a JPMorgan Chase elnök-vezérigazgatója már egy hónapja „kapcsolt”: korábban „inkább marxistának, mint szocialistának” nevezte Mamdanit, de félretette a szkepticizmusát és felajánlotta neki a segítségét.
New York tényleg megfizethetetlen
Maga Mamdani is igyekezett a kampány végén hidakat építeni az üzleti közösséghez, és még a Wall Street „kis halai”, a hat számjegyű éves fizetést kapó banki alkalmazottak szenvednek a magas megélhetési költségek miatt, amelyeket az új polgármester csökkenteni akar.
A városban legalább 65 ezer olyan család él, amelynek bevétele évi 100 és 300 ezer dollár között mozog, ennek legalább harmada megy lakbérre.
Mamdani célja, hogy a város megfizethetőbbé váljon. Ígéretei között szerepel például
- New York első általános gyermekgondozási programjának létrehozása,
- a városi buszok ingyenessé tétele,
- a lakásbérleti díjak befagyasztása,
- önkormányzati kezelésű élelmiszerbolt-hálózat,
- a város leggazdagabb lakosainak megadóztatása
- és a helyi társaságiadó-kulcs emelése,
amelyeket kritikusai irreálisnak tartanak.
Az adóemeléshez Mamdaninak szüksége lesz az állami törvényhozás és a kormányzó jóváhagyására.
Kathy Hochul kormányzó azonban, bár támogatta őt, már korábban kijelentette, hogy nem fog belemenni a leggazdagabbak terheinek növelésébe, mert nem akarja, hogy az üzleti vezetők elhagyják az államot, emlékeztetett a CNN.
Adóemeléseket árazhat a piac, ha folytatódik a New York-i „kísérlet”
Mamdani győzelme „érdekes kísérlet lesz, és meglátjuk, mennyire próbálja meg valóban megváltoztatni New York városát, és hogyan fogadják őt” – mondta a Reutersnek Tim Ghriskey, az Ingalls & Snyder vezető portfólióstratégája.
A nagy keddi demokrata választási sikereket értékelve úgy fogalmazott, hogy „ez egy meglehetősen erős mandátum a washingtoni kormányzattal szemben”.
Bár New York polgármestere nem gyakorol közvetlen felügyeletet a Wall Street felett,
a pozíció meghatározza, mennyire üzletbarát a város. Bár sok befektető és pénzügyi szakember megérti Mamdaninak a megfizethetőséggel kapcsolatos aggodalmait, adópolitikáját ellenzik, és abban bíznak, hogy a polgármester finomít az álláspontján, mihelyt belefut a céljai egy része előtt álló akadályokba.
„A tényleges politika gyakran sokkal kedvezőbbnek bizonyul, mint a kampányretorika, de ha más nagyvárosok is követik ezt a mintát, akkor a piacok elkezdhetnek több adó- és szabályozási kockázatot beárazni” – vélekedett Dean Lyulkin, a San Diegó-i Cardiff magánbefektetési cég vezérigazgatója még a választások előtt.