Barátkozik a valósággal a Wall Street: egy „komcsi” irányítja majd a világ pénzügyi fővárosát

Készül a nagy változásra az egész Wall Street, miután a Donald Trump által egyszerűen csak „kommunistának” minősített demokratikus szocialista Zohran Mamdani megnyerte a választást, és New York polgármestere lett. A befektetők szoros figyelemmel követték a többi keddi választást is, amelyeken szintén a demokraták diadalmaskodtak, ami a párt megújult erejét és versenyképességét bizonyíthatja a jövő évi félidős választások előtt.

Zohran Mamdani nagy főlénnyel nyerte meg a New York-i polgármester-választást / Fotó: AFP

Mamdani mellett nyert Virginiában Abigail Spanberger, aki az állam első női kormányzója lesz, New Jersey-ben Mikie Sherrill, aki szintén ezt a posztot foglalhatja el, és a szavazók jóváhagyták Kaliforniában is a választókörzetek átrajzolását, gyakorlatilag ellehetetlenítve republikánus jelölt bejutását az államból a szövetségi képviselőházba.

Nemcsak Trump, hanem New York City elitje is mindent bevetett Mamdani ellen,

hogy megakadályozza a győzelmét: pénzt, sértéseket, elköltözéssel fenyegetést. Bill Ackman milliárdos alapmenedzser, Trump régi támogatójának támadásai olyan könyörtelenek voltak, hogy Mamdani a múlt hónapban a Flagrant podcastban így viccelődött: „Több pénzt költ ellenem, mint amennyit én adóként elvennék tőle”.

Megváltozott a hangnem Zohran Mamdani győzelme óta

A hangnem azonban megváltozott Zohran Mamdani elsöprő győzelme óta. Ackman gratulált az új polgármesternek. „Most már nagy felelősség hárul önre. Ha segíthetek New Yorknak, csak tudassa, hogy mit tehetek” – írta az X közösségi oldalon, és a Bloomberg beszámolója szerint nem ő az egyetlen, aki kezdi elfogadni a valóságot, hogy a kapitalizmus éles bírálója fogja majd irányítani a világ pénzügyi fővárosát.

Megfizethetőbb várost ígért a New York-iaknak / Fotó: AFP

Többek között Ralph Schlosstein, az Evercore egykori elnöke, a BlackRock társalapítója is megígérte, hogy nem hagyja el a várost, és együttműködik Mamdanival, kész akár csatlakozni az üzleti tanácsadóihoz is.

Jamie Dimon, a JPMorgan Chase elnök-vezérigazgatója már egy hónapja „kapcsolt”: korábban „inkább marxistának, mint szocialistának” nevezte Mamdanit, de félretette a szkepticizmusát és felajánlotta neki a segítségét.