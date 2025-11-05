Deviza
Zohran Mamdani
polgármester
Wall Street
New York

Barátkozik a valósággal a Wall Street: egy „komcsi” irányítja majd a világ pénzügyi fővárosát

A befektetők értékelik a keddi demokrata tarolást. A piac abban bízik, hogy Zohran Mamdani politikája realistább lesz a kampányígéreteknél.
M. Cs.
2025.11.05, 10:10
Frissítve: 2025.11.05, 10:58

Készül a nagy változásra az egész Wall Street, miután a Donald Trump által egyszerűen csak „kommunistának” minősített demokratikus szocialista Zohran Mamdani megnyerte a választást, és New York polgármestere lett. A befektetők szoros figyelemmel követték a többi keddi választást is, amelyeken szintén a demokraták diadalmaskodtak, ami a párt megújult erejét  és versenyképességét bizonyíthatja a jövő évi félidős választások előtt.

Zohran Mamdani
Zohran Mamdani nagy főlénnyel nyerte meg a New York-i polgármester-választást / Fotó: AFP

Mamdani mellett nyert Virginiában Abigail Spanberger, aki az állam első női kormányzója lesz, New Jersey-ben Mikie Sherrill, aki szintén ezt a posztot foglalhatja el, és a szavazók jóváhagyták Kaliforniában is a választókörzetek átrajzolását, gyakorlatilag ellehetetlenítve republikánus jelölt bejutását az államból a szövetségi képviselőházba.

Nemcsak Trump, hanem New York City elitje is mindent bevetett Mamdani ellen,

hogy megakadályozza a győzelmét: pénzt, sértéseket, elköltözéssel fenyegetést. Bill Ackman milliárdos alapmenedzser, Trump régi támogatójának támadásai olyan könyörtelenek voltak, hogy Mamdani a múlt hónapban a Flagrant podcastban így viccelődött: „Több pénzt költ ellenem, mint amennyit én adóként elvennék tőle”.

Megváltozott a hangnem Zohran Mamdani győzelme óta

A hangnem azonban megváltozott Zohran Mamdani elsöprő győzelme óta. Ackman gratulált az új polgármesternek. „Most már nagy felelősség hárul önre. Ha segíthetek New Yorknak, csak tudassa, hogy mit tehetek” – írta az X közösségi oldalon, és a Bloomberg beszámolója szerint nem ő az egyetlen, aki kezdi elfogadni a valóságot, hogy a kapitalizmus éles bírálója fogja majd irányítani a világ pénzügyi fővárosát.

New York City Mayoral candidate Zohran Mamdani holds election night event
Megfizethetőbb várost ígért a New York-iaknak / Fotó: AFP

Többek között Ralph Schlosstein, az Evercore egykori elnöke, a BlackRock társalapítója is megígérte, hogy nem hagyja el a várost, és együttműködik Mamdanival, kész akár csatlakozni az üzleti tanácsadóihoz is.

Jamie Dimon, a JPMorgan Chase elnök-vezérigazgatója már egy hónapja „kapcsolt”: korábban „inkább marxistának, mint szocialistának” nevezte Mamdanit, de félretette a szkepticizmusát és felajánlotta neki a segítségét.

New York tényleg megfizethetetlen

Maga Mamdani is igyekezett a kampány végén hidakat építeni az üzleti közösséghez, és még a Wall Street „kis halai”, a hat számjegyű éves fizetést kapó banki alkalmazottak szenvednek a magas megélhetési költségek miatt, amelyeket az új polgármester csökkenteni akar.

Muslim New Yorkers celebrate Zohran Mamdani’s mayoral victory
Érdekes kísérlet kezdődik a világ pénzügyi fővárosában / Fotó: Anadolu via AFP

A városban legalább 65 ezer olyan család él, amelynek bevétele évi 100 és 300 ezer dollár között mozog, ennek legalább harmada megy lakbérre.

Mamdani célja, hogy a város megfizethetőbbé váljon. Ígéretei között szerepel például 

  • New York első általános gyermekgondozási programjának létrehozása, 
  • a városi buszok ingyenessé tétele, 
  • a lakásbérleti díjak befagyasztása, 
  • önkormányzati kezelésű élelmiszerbolt-hálózat, 
  • a város leggazdagabb lakosainak megadóztatása 
  • és a helyi társaságiadó-kulcs emelése, 

amelyeket kritikusai irreálisnak tartanak.

Az adóemeléshez Mamdaninak szüksége lesz az állami törvényhozás és a kormányzó jóváhagyására.

Kathy Hochul kormányzó azonban, bár támogatta őt, már korábban kijelentette, hogy nem fog belemenni a leggazdagabbak terheinek növelésébe, mert nem akarja, hogy az üzleti vezetők elhagyják az államot, emlékeztetett a CNN.

Adóemeléseket árazhat a piac, ha folytatódik a New York-i „kísérlet”

Mamdani győzelme „érdekes kísérlet lesz, és meglátjuk, mennyire próbálja meg valóban megváltoztatni New York városát, és hogyan fogadják őt” – mondta a Reutersnek Tim Ghriskey, az Ingalls & Snyder vezető portfólióstratégája.

Mamdani addressed his supporters the mayor-elect of New York City, after his historic victory
Most jön a neheze / Fotó: Anadolu via AFP

A nagy keddi demokrata választási sikereket értékelve úgy fogalmazott, hogy „ez egy meglehetősen erős mandátum a washingtoni kormányzattal szemben”.

Bár New York polgármestere nem gyakorol közvetlen felügyeletet a Wall Street felett,

a pozíció meghatározza, mennyire üzletbarát a város. Bár sok befektető és pénzügyi szakember megérti Mamdaninak a megfizethetőséggel kapcsolatos aggodalmait, adópolitikáját ellenzik, és abban bíznak, hogy a polgármester finomít az álláspontján, mihelyt belefut a céljai egy része előtt álló akadályokba.

„A tényleges politika gyakran sokkal kedvezőbbnek bizonyul, mint a kampányretorika, de ha más nagyvárosok is követik ezt a mintát, akkor a piacok elkezdhetnek több adó- és szabályozási kockázatot beárazni” – vélekedett Dean Lyulkin, a San Diegó-i Cardiff magánbefektetési cég vezérigazgatója még a választások előtt.

 

