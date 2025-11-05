Deviza
EUR/HUF387.6 -0.16% USD/HUF337.38 -0.17% GBP/HUF440.14 0% CHF/HUF416.32 -0.17% PLN/HUF91.02 -0.09% RON/HUF76.22 -0.16% CZK/HUF15.91 -0.09% EUR/HUF387.6 -0.16% USD/HUF337.38 -0.17% GBP/HUF440.14 0% CHF/HUF416.32 -0.17% PLN/HUF91.02 -0.09% RON/HUF76.22 -0.16% CZK/HUF15.91 -0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,305.6 -0.67% MTELEKOM1,770 +0.56% MOL2,890 -1.04% OTP32,370 -0.4% RICHTER10,280 -2.14% OPUS550 +1.82% ANY7,020 -1.14% AUTOWALLIS154 0% WABERERS5,660 0% BUMIX10,171.52 -0.08% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,288.09 -0.07% BUX107,305.6 -0.67% MTELEKOM1,770 +0.56% MOL2,890 -1.04% OTP32,370 -0.4% RICHTER10,280 -2.14% OPUS550 +1.82% ANY7,020 -1.14% AUTOWALLIS154 0% WABERERS5,660 0% BUMIX10,171.52 -0.08% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,288.09 -0.07%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Tisza
NAIH
párt
botrány

Nyilvánosságra hozták a Tisza belső levelezését az adatszivárgási botrányról: sokkal nagyobb a baj, mint mondták

Egy tiszás zárt csoportból kiszivárgott, hogy a párt egyik vezető informatikusa számolt be a többieknek az adatok kikerülésének körülményeiről.
VG
2025.11.05, 09:44
Frissítve: 2025.11.05, 09:54

A nyilvánosság előtt eddig nem ismert információkhoz jutott a Magyar Nemzet a Tisza adatszivárgásáról.

Hacker, conceptual illustration
Nyilvánosságra hozták a Tisza belső levelezését az adatszivárgási botrányról: sokkal nagyobb a baj, mint mondták / Fotó: Science Photo Library / AFP

A lap kapcsolatba lépett az APP MENTOR nevű tiszás Signal-csoport egyik tagjával. Az érintett a csoportról elmondta, hogy 

több mint százan lehetnek benne: egyesek a Tisza Párt informatikai csapatában dolgoznak, mások – nem szakmabeliek – a Tisza Világ applikáció elindulásakor segítettek valamilyen formában. 

A múlt hét végén, október 31-én aztán kikerült az adatszivárgásokkal foglalkozó LeakBase.la internetes oldalra négy link, amelyek egy gigantikus adattömegre mutattak. A kétszázezer nevet tartalmazó lista a megnevezés alapján a Tisza mobilalkalmazásából, a Tisza Világból szivárgott ki.

Az interneten felbukkant egy bejegyzés, amelynél több komment is megerősítette, hogy a kétszázezres lista a Tiszától szivárgott ki. Csakhogy a szakportálon és a Redditen olvasható bejegyzés nagyon gyorsan eltűnt.

A NAIH is vizsgálódik az adatszivárgási botrány miatt

A közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordult, miután a botrány napvilágra került. Tényi szerint felmerül az adatvédelmi incidens gyanúja, amelyet a GDPR szabályai alapján három napon belül jelenteni kell a hatóságnak.

A NAIH megerősítette: előzetes vizsgálatot indítottak, és bekérték a Tisza Párt adatkezelési dokumentációját. Ha bebizonyosodik, hogy a párt alkalmazásából szivárogtak ki az adatok, akár többmilliós bírság is kiszabható.

A mostani eset nem előzmény nélküli. Októberben már nyilvánosságra került egy húszezer nevet tartalmazó lista, amely szintén a Tisza Világ applikációhoz volt köthető.

A cikk arról ír, hogy az egyik tiszás csoporttag arra hívta fel a többiek figyelmét, vigyázni kell, ki ne derüljön, hogy valójában október 5-én szivárogtak ki a személyes adatok az alkalmazásból, mert akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  (NAIH) megbüntetheti a pártot, amiért nem jelentették időben az incidenst. 

De legalább ennyire kellemetlen lenne Magyar Péter számára az is, ha kiderülne, hogy egy hónapon keresztül nem vették észre.

Dacára az informatikus beszámolójának, a csoport tagjai csalódottak voltak és megdöbbentek az újabb adatszivárgás miatt. Az egyik felhasználó felvetette, hogy a botrány rossz fényt vet a Tiszára, más pedig arra jutott, hogy hiába mennek majd ezután pultozni, toborozni, az emberek a botrány miatt nem fogják megadni az adataikat a pártnak. Többen a tiszás alkalmazást minősítették túl gyengének, „gáznak”.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu