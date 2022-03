A Google csütörtökön jelentette be, hogy a Google Play alkalmazásboltja lehetővé teszi a kettős számlázási lehetőséget az Egyesült Államokban elérhető alkalmazások esetén, ezáltal nyomást gyakorolva az Apple-re is – írja a The Information. Tim Cook, az Apple vezérigazgatója pont annak ellenáll régóta, hogy a fogyasztóknak választási lehetőséget biztosítsanak az alkalmazáson belüli vásárlásokhoz. Cook álláspontja egyre inkább megdőlni látszik, mivel az Apple már most is külföldi szabályozó hatóságokkal kénytelen megküzdeni ebben a kérdésben.

Az App Store bevételei az Apple profitjának mintegy 20 százalékát teszik ki,

a kettős számlázás jóváhagyása azonban várhatóan nem fogja teljesen eltörölni ezeket a bevételeket. A Google szerint az Egyesült Államokban bevezetésre kerülő "felhasználói választás" a dél-koreai megoldáshoz hasonló lesz, ahol az alkalmazások továbbra is szolgáltatási díjat fizetnek a saját fizetési rendszereikből származó bevételeik után.

Fotó: JOHN MACDOUGALL / AFP

Az Apple azt is jelezte, hogy továbbra is jutalékot számítana fel, még akkor is, ha eleget kellene tennie egy tavaly hozott bírósági döntésnek, amely arra kötelezte, hogy az App Store-on kívül is engedélyezze az alkalmazásoknak az alternatív fizetési rendszerekhez való kapcsolódást. (A döntés ellen jelenleg fellebbezés van folyamatban).

Valószínűleg az alternatív számlázási fizetések engedélyezése az első lépés a díj megszüntetése vagy drasztikus csökkentése felé, ami miatt az Apple vezérigazgatója vélhetően aggódik. A Google nem árulta el, hogy mekkora lenne a szolgáltatási díj a kettős számlázási megállapodások esetében, a cég a Spotify-jal közösen dolgozza ki a részleteket.

Mivel az Apple a reklámkövetésre vonatkozó korlátozásokkal térdre kényszerítette a digitális hirdetési üzletágat, az Apple saját reklámüzlete sokkal jobb helyzetben van. A vállalat bármekkora összeget is veszít az App Store-on, a veszteséget behozhatja a reklámok terén.

Arizona államban mostantól elég az iPhone-ban tárolni az igazolványokat

Régóta foglalkoztatja a tech cégeket, hogyan lehetne megoldani, hogy a hivatalos okmányainkat ne kelljen mindenhová magunkkal vinnünk, ahogy ma már bankkártya nélkül, a mobiltelefonnal való fizetés is általánossá vált. Arizona az első olyan állam, ahol a felhasználók már az iPhone-jukon tárolhatják hivatalos jogosítványukat vagy személyi igazolványukat – számolt be az Axios. A cég azt is közölte, hogy Colorado, Hawaii, Mississippi, Ohio és Puerto Rico is tervezi, hogy elérhetővé teszi ezt a funkciót a lakosság számára.

A felhasználók jogosítványuk vagy személyi igazolványuk beszkennelésével tudják aktiválni a funkciót, és egy szelfivideót kell készíteniük, hogy igazolják személyazonosságukat.

Az Apple először vásárolt nagy tételben szénmentes alumíniumot az iPhone SE-hez

Az Apple csütörtökön közölte, hogy ipari mennyiségű, szénmentes alumíniumot vásárol, amelyet az olcsóbb iPhone SE készülékekhez használ fel, ezáltal csökkentve ökológiai lábnyomát – tudatta a Reuters. A megvásárolt mennyiség nagyságáról vagy költségéről nem közöltek részleteket.

Az Apple először 2019-ben vásárolt kisebb tételben a laboratóriumi eljárással előállított fémből az Elysistől, a világ két legnagyobb alumíniumszállítója – az Alcoa Corp és a Rio Tinto – montreali székhelyű vegyesvállalatától. A vállalat a fémet a 16 hüvelykes MacBook Pro készülékében használta fel.