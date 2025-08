Az ukrán hatóságok eltussolnák Sebestyén József halálának ügyét

Nem indul nyomozás a kárpátaljai férfi halálának ügyében, aki kényszersorozás áldozata lett – írja a Magyar Nemzet. Halála előtt Sebestyén József maga is nyilatkozatot tett az elszenvedett kínzásokról, és családja is beszámolt a férfi brutális bántalmazásáról, amelyet fotók is igazolnak. Az ukrán emberrablók kegyetlenségéről készült felvételeken is látszik, hogyan kínozták Sebestyén Józsefet, aki pár héttel később belehalt sérüléseibe.

Ukrán katonák kiképzése / Fotó: Diego Herrera Carcedo / AFP

A lap korábban is beszámolt róla, hogy a beregszászi magyar férfit, Sebestyén Józsefet erőszakkal sorozták be, és a toborzótisztek által elszenvedett bántalmazások következtében halt meg. Egy videó is nyilvánosságra került, amelyen az látható, hogy az ukrán emberrablók kínozzák a magyar férfit. A férfi halála előtt maga is beszámolt a bántalmazás körülményeiről, amely szerint másokkal együtt egy erdőbe vitték és ott verni kezdtek. A sárba dobták, hogy aludjon ott, majd reggel – szól a beszámoló – a kapuhoz vitték, azt mondták: „tűnj haza”, ami után a férfi gyalog hazament Beregszászra. Ott – állítása szerint számára ismeretlen okból – pszichiátriára került, ahová kihívták a rendőrséget.

A 45 éves kárpátaljai magyar férfi azt is hangsúlyozta, hogy minden nap egyre rosszabbul érezte magát.

A Magyar Nemzet beszámol arról, hogy Sebestyén József és a család beszámolója, valamint a nyilvánosságra került felvételek egyértelműek, az ukránok mégis mindent tagadnak a magyar férfi brutális bántalmazásával és tragikus halálával kapcsolatban. Az ukrán külügyminisztérium korábban keményen bírálta a magyar sajtóban megjelent beszámolókat, amelyek szerint Sebestyén József halálát az ukrán katonai mozgósítás során elszenvedett bántalmazás okozta.

Az Európa Tanács július közepén közzétett jelentésében ugyanakkor az áll, hogy az ukrán toborzótisztek által elkövetett visszaélések rendszerszerűvé és széles körűvé váltak.

A dokumentum részletesen felsorolja a jogsértések típusait: fizikai bántalmazás, erőszakos és indokolatlan letartóztatások, az ügyvédhez való hozzáférés megtagadása, elszigetelt fogva tartás, sőt még fogyatékkal élő személyek erőszakos mozgósítása is történt. Emellett Ukrajna emberi jogi biztosa, Dmitro Lubinec is megerősítette a súlyos túlkapások tényét.