Alapvetően eltér a Blue7 Group menedzsmentjének felfogása a tőzsdei jelenlétről, mint általában a BÉT-en lévő társaságok vezetőségének. „A cégnek saját gyára ugyan nincs, de más vállalkozásokkal együttműködve innovatív, kis cégek támogatójaként már felkerül a Blue7 Group logója kézzelfogható eszközökre, termékekre” – avat be a részletekbe a csúcsvezető. Böjthe Kálmán saját magukat egyfajta „lebonyolítóként” aposztrofálja. Mint mondta, ők üzleti ötleteik, kapcsolatrendszerük segítségével megszervezik azt, hogy egy adott társaság sikeres legyen a piacon a termékével. Az üzletember szerint azt kell elérni, hogy a vásárlók megkerülhetetlennek gondolják az adott terméke. Persze szerinte a globálisan meghatározó trendeket is érdemes meglovagolni, a klímavédelem, az ESG, a gyerekmunka elítélése, a jótékonyság zászlóra tűzése szintén hozzájárulhat az üzleti sikerhez. Ugyanakkor fontos látni, hogy ezek ugyan uralkodó trendek, de Böjthe szerint „különbséget kell tenni a ma szinte elvárt elköteleződések, és a számszerűsíthető gazdasági eredmények között”.

Fotó: Móricz-Sabján Simon

A Blue7 jövőbeli tőzsdei társaságként sem tervezi, hogy kockázati tőkebefektetéseket hajt majd végre. A cégvezető mondta, a modell más, nem a befektetett pénzüket akarják kamatoztatni, hanem tanácsaikkal, kapcsolati hálójukkal, egyfajta üzleti mentorként folyamatosan részese szeretnének lenni az adott vállalkozás sikerének.

A Blue7Group 2014-ben már egyszer majdnem megjelent a tőzsdén. Arról azonban keveset tudni, hogy akkor miért nem indult el végül a kereskedés a papírokkal. Böjthe Kálmán szerint azóta a piac is, és a cégük is nagy változáson ment keresztül. Kapcsolati hálójuk szélesebb lett, és felmérték, hogy mire van szükségük a mai üzleti környezetben az induló cégeknek. Úgy véli, hogy a vállalatok működési kultúrája is változott, a döntéshozók is nyitottabbak lettek. Ez pedig a társaság stratégiája szempontjából igen fontos kérdés, ugyanis az általános tőkebevonás helyett a tőzsdei jelenlétet egyfajta igazolásként tekinti Böjthe Kálmán. A tőkepiacon megkövetelt, nyílt, transzparens működés nélkül ugyanis nem figyelnek fel a Blue7-re olyan nemzetközi üzletemberek, akikre a csoport növekedéséhez szükség van – részletezi terveiket a menedzser.

Már elindították a tőzsdei bevezetést, ebben partnerük az Equilor Befektetési Zrt. A társaság részvényeivel való kereskedés megindítása előtt azonban meg szeretnék várni, hogy élelmiszeripari termékeik a polcokra kerüljenek, hogy a befektetők kézzel fogható cikkekkel is azonosítani tudják a Blue7-t.

Böjthe Kálmán minél nagyobb részét tőzsdére vinné cégének, és elsősorban intézményi befektetők érdeklődésére számít, ugyanakkor kibocsátási árról egyelőre még korai beszélni. A társaságnak egy nagyobb befektetője már van, abban 35 százalékos tulajdonos a Gödöllői Agrár- és Élettudományi Egyetem.