Laza pénteket tartottak a Budapesti Értéktőzsde befektetői, a BUX 20 milliárdos forgalom mellett a reggeli esést követően a nap további részében emelkedett, s ez 43 983 pontos záróárra, 0,4 százalékos pluszra volt elég.

Az OTP Bank részvények ára 0,9 százalékkal 11 700 forintra csökkent, a pénzintézet háza tájáról hírértékű bejelentés nem érkezett. A teljes hét nem néz ki jól, az elmúlt 5 kereskedési napon közel 8 százalékkal csökkent a bankpapírok piaci ára. A Raiffeisen Bank értékelése szerint 12000 forint felett a 200 napos mozgóátlag áttörhetetlen akadályként tornyosul. Hozzáteszik azonban, hogy ha tovább esik az árfolyam, akkor a bank vezetői újra megtámaszthatják az esést, amennyiben ismét vásárolnak.

Napi és heti szinten is remekelt a részvényenként 300 forintos osztalékfizetést tervező Mol. Pénteken még egy 0,7 százalékos erősödés (megegyező mértékben drágult az olaj is a magyar tőzsde zárásáig) is elég volt ahhoz, hogy a heti emelkedés megközelítse a 10 százalékot. Ezen túlmenően a cég közölte, hogy eladja Északi-tengeri kitermelő portfólióját a Waldorf Production-nek, előreláthatóan 305 millió dollár körüli értékért.

Pénteken ugyan szárnyalt a Richter, árfolyama 2,1 százalékkal nőtt, de a hét korábbi napjain inkább lefele tartott a kurzusa.