Lakhatási vita Budapesten: Szentkirályi Alexandra szerint Karácsonyék hat éve tétlenek, a kormány valódi megoldásokat kínál

Újabb fordulatot vett a lakhatási vita a kormány és a főváros között. Szentkirályi Alexandra szerint Karácsony Gergelyék nem tudtak érdemi eredményt felmutatni, miközben a kabinet az Otthon Start programmal valós megoldást kínál a fiataloknak. A főpolgármester oldaláról ugyanakkor régóta visszatérő kritika, hogy a kormány lakáspolitikája inkább az építőipart és a magasabb jövedelműeket segíti.

Szentkirályi Alexandra élesen bírálta a főváros lakáspolitikáját, mondván, Karácsonyék semmit nem tettek a válság enyhítéséért / Fotó: Hatlaczki Balazs

A Fővárosi Közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője kemény szavakkal támadta Karácsony Gergely főpolgármestert és a városvezetést. Egy kedden közzétett videóban Szentkirályi Alexandra kijelentette:

A fővárosi baloldal úgy támadja a kormány otthonteremtési programját, mintha fizetnék érte őket.

Szentkirályi szerint hat éve nem történt érdemi előrelépés Budapesten a lakhatási válság kezelésében. Példaként hozta fel, hogy a fővárosi lakásügynökség „becsődölt”, önkormányzati bérlakások nem épültek, és a rozsdaövezetek megújítása sem indult el.

Szentkirályi Alexandra: valódi lépéseket kell tenni a lakhatási válság ellen

Úgy vélte, a városvezetés „csak pénzt égetett”, miközben a kormány konkrét lépéseket tett.

Szerinte ezek közé tartozik az Airbnb-korlátozás, a diákváros megépítésének elindítása, kollégiumok felújítása és bővítése, valamint a most meghirdetett Otthon Start program, amely állítása szerint azok számára is elérhetővé teszi az első lakást, akik eddig kimaradtak a támogatási rendszerből.

A vita tehát nem csitul: a kormányoldal szerint a főváros tétlenkedik, míg a városvezetés régóta azt hangsúlyozza, hogy az állami lakáspolitika inkább a középosztályt segíti, és nem kínál valós választ a budapesti albérletárak elszabadulására. A lakhatási kérdés így továbbra is politikai frontvonal marad, amelyen mindkét oldal igyekszik megszólítani a fiatalokat és a bizonytalan szavazókat.