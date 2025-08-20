Ukrán-orosz-amerikai csúcs: egyre magasabb körökben téma Budapest, megszólalt a Fehér Ház - videó!

Sok helyszín szerepel a lehetőségek között Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tervezett találkozójának megtartására – jelentette ki Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára kedden az elnöki hivatal napi sajtótájékoztatóján. Ismét szóba került Budapest.

Budapest Washingtonban is téma, a magyar főváros történelmi találkozónak adhat otthont / Fotó: Anadolu via AFP

A szóvivő arra az értesülésre, miszerint a Fehér Ház Budapestet javasolja egy háromoldalú ukrán–orosz–amerikai találkozó helyszíneként, azt válaszolta, hogy „egyetlen helyet sem tud cáfolni, sem megerősíteni”.

Egy másik kérdésre válaszolva Karoline Leavitt azt mondta, hogy „sok opcióról egyeztetnek” az Egyesült Államok nemzetbiztonsági illetékesei, a két oldal, azaz Ukrajna és Oroszország képviselőivel.

Budapest is téma volt, de a Fehér Ház nem oszt meg sok információt

Vlagyimir Putyin orosz elnök állítólag elhangzott javaslatára, miszerint Moszkva is helyet adhatna egy magas szintű találkozónak, a fehér házi sajtótitkár úgy reagált, hogy nem fogja „kiteregetni” Trump elnök és Putyin elnök magánbeszélgetésének tartalmát, azonkívül, amiről maga az amerikai elnök beszámolt.

Karoline Leavitt megjegyezte, hogy a kétoldalú orosz–ukrán csúcstalálkozó azt követően került napirendre, hogy mindkét vezető hajlandóságát fejezte ki erre, az előkészítésben pedig az Egyesült Államok nemzetbiztonsági illetékesei vesznek részt.

Az amerikai médiumok közül a CBS jelentette meg azt az értesülést kedden, fehér házi forrásokra hivatkozva, miszerint egy lehetséges orosz–ukrán–amerikai elnöki találkozó helyeként az amerikai elnöki hivatal a magyar fővárost szeretné, az előkészítésen pedig már dolgozik az elnök biztonságáért felelős szolgálat.

Videón a Budapest, mint a bilaterális találkozó lehetséges helyszínről szóló újságírói kérdés: