Rendkívüli: Izrael félelmetes döntést hozott Gázáról a hatalmas nemzetközi nyomás ellenére, 50 ezer behívót küldenek ki

Az izraeli védelmi miniszter, Jiszrael Kac jóváhagyta Gáza város elfoglalásának tervét, amelyet a hadsereg (IDF) készített. A döntés hatalmas nemzetközi nyomás ellenére született.
Az akció neve: Gideon harci szekerei II. A tervet az IDF vezérkari főnöke, Eyal Zamir és a hadsereg felső vezetése mutatta be a miniszternek – jelentette a The Jerusalem Post.
A lap már korábban beszámolt róla, hogy az előírt készenléti szint teljesítése érdekében az IDF úgy döntött, hogy mintegy 50 ezer behívót küld a tartalékosoknak a már szolgálatban lévő állományon felül.
Izraelre hatalmas nemzetközi nyomás nehezedik, hogy a hadsereg ne vigye új szintre a gázai műveleteket, aggodalmát fejezte ki António Guterres ENSZ-főtitkár, a terv újragondolására szólította fel Tel-Avivot Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök, több európai ország, illetve Ausztrália és Új-Zéland közleményben ítélték el a tervet, Berlin a katonai felszerelések izraeli exportját is leállította.
Az izraeli álláspont szerint azért van szükség a folytatásra, mert a háborút elindító véres támadásért felelős Hamász tovább harcol, és még mindig nem engedték el a két éve ejtett túszok mindegyikét.
A Hamász elengedne tíz túszt két hónapos tűzszünetért cserébe. Izrael ugyan megvizsgálja ezt a javaslatot, de jelezte, hogy mivel az nem tartalmazza valamennyi túsz szabadon engedését, ezért Izrael várhatóan nem fog rá pozitívan reagálni, és nem is kezd tárgyalásokba annak alapján – írta a lap.
Izrael politikája következetes, és nem változott. Izrael az összes 50 túsz szabadon engedését követeli, összhangban a kabinet által meghatározott elvekkel a háború befejezésére
– nyilatkozta egy magas rangú politikai forrás. „A Hamásszal vívott küzdelem döntő szakaszában vagyunk, és egyetlen túszt sem hagyunk hátra.”
