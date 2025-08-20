Váratlan ajánlatot kapott Putyin, így megúszhatja a letartóztatást - mit lép az orosz elnök?

„Az, hogy Putyin urat letartóztatás nélkül fogadjuk Svájcban, megvalósítható, erről néhány napon belül döntést hozhatunk” – mondta Cassis a svájci SRF televíziónak a Kyiv Independent tudósítása szerint. Kifejtette, hogy a mentesség csak hivatalos béketárgyalásokra vonatkozna, magánlátogatásokra nem.

Donald Trump mindent megtett, Svájc is kivételt tesz – Putyin Budapesten léphet be Zelenszkijjel a béke kapuján / Fotó: AFP

Az ajánlatot azután tették, hogy újra felmerült a Volodimir Zelenszkij elnök és Putyin közötti kétoldalú találkozó lehetősége. Miközben folynak az erőfeszítések a találkozó megszervezésére – különösen Donald Trump amerikai elnök és Kijev európai szövetségesei részéről –, Svájc is felmerült lehetséges helyszínként a béketárgyalásokra amellett, hogy erősödnek azok a hangok is – főleg washingtoni oldalról –, hogy Magyarországon lesz az orosz és és ukrán elnök közötti csúcs.

Putyinra továbbra is érvényes a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) letartóztatási parancsa – az ICC szerint – az ukrán gyermekek Oroszországba történő szisztematikus elrablásában és deportálásában játszott szerepe miatt. Moszkva végig tagadta a vádakat – mutat rá az Origo cikke, de az ICC aláírójaként Svájc jogilag köteles végrehajtani a parancsot.

Cassis azonban jelezte, hogy a béketárgyalások esetében különleges kivétel lehet lehetséges.

Trump a béke hírnöke: ez történt eddig

Mint arról a Világgazdaság beszámolt, Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök múlt pénteki alaszkai csúcstalálkozója után alig néhány nappal, hétfőn este már Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt látta vendégül. A találkozóra több európai vezető politikus is elkísérte az ukrán államfőt.

A hétfői találkozót követően Donald Trump és Volodimir Zelenszkij is reményét fejezte ki, hogy az elmúlt napok eseményei végül háromoldalú tárgyalásokhoz vezetnek Vlagyimir Putyinnal. Trump az európai vezetőkkel tartott egyeztetés után felhívta az orosz elnököt, és megkezdte Putyin és Zelenszkij találkozójának megszervezését, amelyet egy háromoldalú csúcstalálkozó követne a három elnök részvételével – írta a The Guardian.

Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubjában értékelte az elmúlt napok világpolitikai fejleményeit, miközben beszámolt az Európai Unió vezetőinek videókonferenciájáról is. A kormányfő szerint nagyot fordult a világ, hiszen míg nem is olyan rég még kiátkozták a béke követeléséért, addigra ma már ez a vezérszólam. Mint fogalmazott, „a békemissziónkért a sárga földig lehordtak”.

A Reuters egy európai delegációból származó forrásra hivatkozva azt írta, hogy Trump az európai vezetőket arról tájékoztatta, hogy Putyin javasolta ezt a sorrendet. A Kreml nyilvánosan nem jelentett be semmit az esetleges találkozó kapcsán. A Trump-adminisztráció egy magas rangú tisztviselője szerint a Putyin–Zelenszkij-találkozóra akár Magyarországon is sor kerülhet.