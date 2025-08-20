Befektetésre ajánlják a forintot Amerikában, és hogy miért, azt nem találnánk ki

Döntögeti a rekordokat a forint árfolyama, külföldre nyaralni utazók örömére, exportálók bánatára: az euró ellenében 11 havi, a dollárral szemben több mint kétéves a forintcsúcs. Van egy divatos magyarázat – a Donald Trump kikényszerítette fordulat az ukrajnai háború ügyében –, és két másik is. A Bloomberg összeállítása most azt sugallja, az erősödés trend, egy meglepő és egy kevésbé meglepő újabb magyarázattal, amerikai forrással. Annak is érdemes tovább olvasni, akit érdekel, mi egyébben látnak fantáziát az árfolyamok befolyására kiváló tűzerővel rendelkező amerikai befektetők.
Ezek az érvek egy olyan Bloomberg-összeállításban szerepelnek, amelyben azt tudakolták amerikai portfóliókezelőktől, a gyengülő dollár világában szerintük hova érdemes tolni a pénzt.
Amire általában most utalnak a forint erősödésével kapcsolatban a jelentések:
1. Tökéletesen foglalja össze Piotr Matys, az In Touch Capital Markets Ltd. devizaelemzője:
A közép- és kelet-európai devizák a fő haszonélvezői a növekvő piaci optimizmusnak azt illetően, hogy a tegnapi, történelmi jelentőségű európai vezetői találkozó Trumpnál a Fehér Házban arra késztetheti (Vologyimir) Zelenszkij (ukrán) elnököt és orosz kollégáját, (Vlagyimir) Putyint, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek.
Hozzátehetjük, az óvatos optimizmus a magyar részvénypiacra is kiterjedt, miközben lejjebb araszolt a többéves visszatekintésben még mindig nagyon magas európai földgázár is (ami elméletileg szintén jót tesz a forintnak).
2. Az euró ellenében a forint áterősödött a pszichológiaialag is fontos szinten, és akár megdőlhetnek a 390 közelében lévő matematikai („technikai”) ellenállási szintek is, amelyeket a piacon figyelnek.
3. Ha csökkent is a magyar infláció, nincs jele annak, hogy hamarjában MNB-kamatcsökkentés következne, ami az álmoskönyv szerint kedvez a forint árfolyamainak, hiszen az Egyesült Államokban és sok egyéb helyen is kamatcsökkentéseket rebesgetnek.
A Bloomberg körkérdésének témájából kitalálhatjuk, az erősödő forint trendje mögött az amerikai befektetéskezelők szerint egy olyan másik trend áll, amely őket jobban érdekli: a dollár gyengülése. Ez olyan nagyon nem lehet meglepő, lapunk is gyakran felhívja a figyelmet a dollár és a forint árfolyama közti fordított összefüggésre alaphelyzetben.
Andrea DiCenso, a bostoni székhelyű Loomis, Sayles & Co., egy jelentős amerikai szereplő portfóliómenedzsere és stratégája a következőképpen írja le a forint számára vélhetően még évekig támaszt jelentő alaphelyzetet.
A dollár erősödési, illetve gyengülési ciklusai 7-9 évig szoktak tartani, és a véget érni látszó előző, erősödési ciklus több mint egy évtizedet bírt ki. A dollár árfolyamkosara, a DXY index az évet 110-nél kezdte, ami a hosszú távú, inflációval kiigazított átlagot tekintve 15 százalékos túlértékeltséget jelent. A második negyedévben ebből 7 százalékot leadott az index, azóta kicsit visszakorrigált, de ez ideiglenes lehet, a jelenlegi 98-as szintről 94-re mehet vissza, ami még 5-6 százalékos gyengülést jelent.
Ennek megfelelően, különböző okokból a stratéga a feltörekvő piacok részvényeiben és bizonyos devizakötvényeiben is lehetőségeket lát az amerikai befektetők számára, ami pedig a devizákat illeti, úgy gondolja, sok profitálhat közülük a gyenge dollárra épülő kereskedésből, de válogatni kell. Európában három országot is „kinézett” ebből a szempontból. Itt jön az a magyarázat, amely meglepő lehet:
Az Európai Unió várható kiadásai fényében sok kelet-európai valuta nagyon jól teljesít — gondoljunk csak Romániára, Lengyelországra és Magyarországra.
Furcsának tűnhet, hogy olyan messziről, mint Amerika, egy kalap alá veszik egy szinte teljes kontinens országait befektetési szempontból (igaz, hogy kiszűrve az alacsonyabb kamatokkal rendelkező euróövezeti országokat). De ezúttal „jól jön” a forint árfolyamának, hogy az elsősorban a németek számlájára írható, várható költekezés hatását – ami kétségkívül valóban megjelenik a régióban – ránk is kiterjesztik. Akkor is, ha a lengyelek és a románok maguk épp megszorításokra kényszerülnek, Magyarországon pedig szintén nem várható elszabadult költekezés, ha marad a jelenlegi a kormány.
Aki arra is kíváncsi, még hol pörgethetik fel befektetéseikkel az árfolyamokat az amerikaiak a gyenge dollár érájában, azaz a várakozás szerint akár még évekig, az olvasson tovább. Szpojler: Magyarország szinte minden szemszögből „látszik”.
