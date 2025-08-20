Befektetésre ajánlják a forintot Amerikában, és hogy miért, azt nem találnánk ki

Döntögeti a rekordokat a forint árfolyama, külföldre nyaralni utazók örömére, exportálók bánatára: az euró ellenében 11 havi, a dollárral szemben több mint kétéves a forintcsúcs. Van egy divatos magyarázat – a Donald Trump kikényszerítette fordulat az ukrajnai háború ügyében –, és két másik is. A Bloomberg összeállítása most azt sugallja, az erősödés trend, egy meglepő és egy kevésbé meglepő újabb magyarázattal, amerikai forrással. Annak is érdemes tovább olvasni, akit érdekel, mi egyébben látnak fantáziát az árfolyamok befolyására kiváló tűzerővel rendelkező amerikai befektetők.

Forintárfolyam: hármuk közül kettőnek bőven köze lehet hozzá a következő években: aki tudni szeretné, hogyan, az olvasson tovább / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ezek az érvek egy olyan Bloomberg-összeállításban szerepelnek, amelyben azt tudakolták amerikai portfóliókezelőktől, a gyengülő dollár világában szerintük hova érdemes tolni a pénzt.

A forint árfolyama erősödik: mit mondtak erről a napokban?

Amire általában most utalnak a forint erősödésével kapcsolatban a jelentések:

1. Tökéletesen foglalja össze Piotr Matys, az In Touch Capital Markets Ltd. devizaelemzője:

A közép- és kelet-európai devizák a fő haszonélvezői a növekvő piaci optimizmusnak azt illetően, hogy a tegnapi, történelmi jelentőségű európai vezetői találkozó Trumpnál a Fehér Házban arra késztetheti (Vologyimir) Zelenszkij (ukrán) elnököt és orosz kollégáját, (Vlagyimir) Putyint, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek.

Hozzátehetjük, az óvatos optimizmus a magyar részvénypiacra is kiterjedt, miközben lejjebb araszolt a többéves visszatekintésben még mindig nagyon magas európai földgázár is (ami elméletileg szintén jót tesz a forintnak).

2. Az euró ellenében a forint áterősödött a pszichológiaialag is fontos szinten, és akár megdőlhetnek a 390 közelében lévő matematikai („technikai”) ellenállási szintek is, amelyeket a piacon figyelnek.

3. Ha csökkent is a magyar infláció, nincs jele annak, hogy hamarjában MNB-kamatcsökkentés következne, ami az álmoskönyv szerint kedvez a forint árfolyamainak, hiszen az Egyesült Államokban és sok egyéb helyen is kamatcsökkentéseket rebesgetnek.

A forint árfolyama és a dollár, meg Brüsszel: ez indokolja a budapesti erőt

A Bloomberg körkérdésének témájából kitalálhatjuk, az erősödő forint trendje mögött az amerikai befektetéskezelők szerint egy olyan másik trend áll, amely őket jobban érdekli: a dollár gyengülése. Ez olyan nagyon nem lehet meglepő, lapunk is gyakran felhívja a figyelmet a dollár és a forint árfolyama közti fordított összefüggésre alaphelyzetben.