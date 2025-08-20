Öveket becsatolni: akár forinterősödésre is játszhatnak ma a londoni brókerek

Elvileg csendes szerda vár a forintra, hiszen nincs napirenden komolyabb forintellenes spekuláció. Bár az ördög és a Forex sosem alszik. Különösen érzékeny a magyar deviza azokra a napokra, amikor Budapest pihen, ám London dolgozik. Ez a klasszikus illikvid piaci helyzet. És épp egy ilyen nap a magyar nemzeti ünnep. A kereskedés gyengüléssel indult szerdán: a forint mintegy 0,3 százalékot veszített az euró ellenében, 394,64 körül ingadozva röviddel 10 óra után, de az ilyen napokon könnyen fordulhat is az irány.

Mindig tartogat valami meglepetést az illikvid piac / Fotó: Andrzej Rostek / Shutterstock

Csupa talány az illikvid piac

Illikvid piacon akár egy-egy nagyobb,

jól irányzott pozícióval is befolyásolható időlegesen az árfolyam.

És még akkor is jelentősen megnőhet a napon belüli volatilitás, ha éppen nincs napirenden komolyabb forintellenes spekuláció.

Nemcsak a szereplők kis száma teszi sérülékennyé az illikvid piacot, hanem a jelenlévők alulinformáltsága is. Illikvid kereskedésben a jól tájékozott piaci szereplők távollétében arra lehet számítani, hogy a befektetők csak az árfolyammozgást és a hírek főcímeit látják. Aligha néznek a napi események mögé. Arról nem beszélve, hogy

a tengerentúli befektetők szemüvege nem elég éles a nemzeti piacok elkülönítéséhez,

valószínűbb a regionális szemlélet. Ezért akár a varsói árfolyamjátékok is átgyűrűzhetnek időlegesen a forint piacára. Ami hétköznapi kereskedésben sem lenne meglepő, sok példát kínál a két deviza kapcsolt jellege, bár nemritkán az elszakadásra is képesek, mindenesetre aligha várható a külföldi piaci szereplőktől, hogy a forint és a zloty mozgásait cizelláltan kezeljék.

Végül arról sem szabad elfeledkezni, hogy a mostani

háborús helyzetben könnyű piaci pánikot kelteni.

Akár a békekötéshez vezető kanyargós úton is nőhet időlegesen a bizonytalanság.