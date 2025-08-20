Ukrajnai olajfinomítót támadott az orosz hadsereg

Az ukrajnai Donyec-medencében harcoló ukrán egységeket üzemanyaggal ellátó olajfinomítóra mért csoportos csapást nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel és drónokkal az orosz hadsereg – közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.
A tárca a megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel
A hadijelentés értelmében
az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudott törni.
A „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1370 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.
Vlagyimir Megyinszkij orosz elnöki tanácsadó kedden közölte, hogy Oroszország aznap további ezer elesett ukrán katona holttestét adta át Ukrajnának. Az ukrán fél cserébe 19 katona holttestét szolgáltatta ki. Megyinszkij szerint ugyanilyen arányú csere történt az előző hónapban.
A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást.
Az oroszok bosszút álltak a Barátság kőolajvezeték felrobbantásáért – reakció a „Magyar” sikereire
Az alaszkai és washingtoni tárgyalások környékére bőven jutott az új fellángolásból: az ukrajnai háborúban mindkét fél rendszeresen támadja a másik energia-infrastruktúráját, ami keményen meglegyintheti a közép-európai országokat is, köztük hazánkat. A Barátság kőolajvezeték ukránok általi felrobbantása Budapestből felháborodott reakciót váltott ki, az oroszoktól viszont drónok szállította robbanóanyag érkezett válaszul, ami meg is tette a hatását.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.