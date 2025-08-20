Ukrajnai olajfinomítót támadott az orosz hadsereg

Az ukrajnai Donyec-medencében harcoló ukrán egységeket üzemanyaggal ellátó olajfinomítóra mért csoportos csapást nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel és drónokkal az orosz hadsereg – közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

Az orosz katonák az ukrajnai front több szakaszán is előretörtek / Fotó: AFP (illusztráció)

A tárca a megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel

több rakétatüzérségi, üzemanyag-, lőszer- és hadianyagraktárt,

egy nagy hatótávolságú drónokat összeszerelő műhelyt,

egy harckocsit és 17 egyéb páncélozott harcjárművet,

egy vontatott 155 milliméteres löveget,

három irányított légibombát,

egy HIMARS-rakétát,

továbbá 117 repülőgép típusú drónt.

A hadijelentés értelmében

az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudott törni.

A „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1370 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

Vlagyimir Megyinszkij orosz elnöki tanácsadó kedden közölte, hogy Oroszország aznap további ezer elesett ukrán katona holttestét adta át Ukrajnának. Az ukrán fél cserébe 19 katona holttestét szolgáltatta ki. Megyinszkij szerint ugyanilyen arányú csere történt az előző hónapban.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást.