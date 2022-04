Az ukrajnai háború miatt bevezetett nyugati szankciók hatására piacra dobta 43 százalékos részesedését a horvát Fortenova vállalatban az orosz Sberbank, és az Indotek csoport élt a lehetőséggel – olvasható a hétvégi horvát lapokban.

Noha a hírt a Fortenova is megerősítette, a vásárlásra még a hatóságoknak is rá kell bólintaniuk. Ugyanakkor Fabris Perusko, a Fortenova Csoport vezérigazgatója az adásvételi szerződés aláírását követően üdvözölte az Indotek belépését az új tulajdonosi struktúrába, és azt is jelezte, hogy a magyar-amerikai alappal hosszútávú, stratégiai partnerként számolnak. Kifejezte azon reményét is, hogy a következő néhány hónapban megérkezik a részvények vásárlásához és eladásához szükséges összes jóváhagyás is.

Az ukrajnai háború miatt az Európai Unió gazdasági szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben, amelyek így érintették Horvátország legnagyobb vállalatát is, amelyben a Sberbank 43 százalékos részesedéssel rendelkezett. A bank még a vállalat csődközeli jogelődjének, az Agrokornak a hitelezőjeként lett tulajdonos az 50 ezer főt foglalkoztató, két évig tartó rendkívüli eljárás után jogutódként alapított cégben, ami a legnagyobb élelmiszerkereskedő- és termelő Délkelet-Európában.

A Fortenova három alaptevékenysége a kis- és nagykereskedelem, az élelmiszeripar és mezőgazdaság. Több mint 30 millió fogyasztót szolgál ki nyolc délkelet-európai piacon. A cégcsoportba tartozik a horvát Konzum kiskereskedelmi üzletlánc is.