Az eddigi 560 után 800 forintos célárat adott a Concorde a papírra. Az új várakozás jelentős felértékelődést jelent a most 560 forint körül forgó részvényre. A befektetőket meggyőzte a Concorde lépése, a nyitás után egy bő órával több mint 7 százalékos pluszban kereskedik a részvény a BÉT-en.

Fotó: Vemi Zoltan

A jelentős emelés több oknak köszönhető. Egyfelől a társaság egyik fő ingatlanfejlesztése, a Forest Hill projekt átadása is elkezdődött, illetve az is fontos tényező, hogy a társaság az olasz H-Group akvizíciójával erősítette nemzetközi jelenlétét. Úgy vélik, a Duna House egy igazi növekedési sztorit jelent. Felidézik, hogy az elmúlt 15 évben komoly pozíciót épített ki a társaság a magyarországi hitelközvetítésben. 2016-ban elhanyagolható piaci részesedéssel lépett be a cég a lengyel piacra, 6 évvel később 4-5 százalék körüli részesedéssel rendelkezik, és évente nagyjából 500 millió forint EBITDA-t termel Lengyelországban. Olaszországból most 1,2 milliárd forint nyereség jön, és a DH piaci részesedése 1-2 százalék körüli.