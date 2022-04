Káros lehet a bitcoin egyeduralma a több, mint 2 milliárd dolláros kriptopiacra – ezzel a komoly váddal kezdte felszólalását a Ripple vezérigazagtója egy konferencián. Brad Garlinghouse szerint az egypólusú kriptopiac egészségtelen, ezért érdemes többféle eszközt tartania a hívőknek. Hangsúlyozta, hogy neki például bitcoinja, ethereumja, és néhány más kriptoeszköze is van. Úgy látja, hogy szép jövő áll az összes szereplő előtt, mert mint fogalmazott: „minden hajó fel tud emelkedni”. Beszédében a Yahoo egykori vezető a kriptopiac mostani helyzetét a 2000-es évek eleji dotcom lufihoz hasonlította. A párhuzamot azzal magyarázta, hogy évtizedekkel ezelőtt például mind a Yahoo, mind az eBay fel tudott emelkedni, ugyanis -bár hasonló területen működnek-, mégis különböző problémára adnak választ.

Fotó: Steve Jennings / Getty Images for TechCrunch

Egyes digitális eszközöket kizárólag a kriptoínyencek vesznek, míg más eszközök -főként a bitcoin – lassan minden pénztárcába beférkőznek. Sok véleményformáló üzletember, például Jack Dorsey, a Twitter egyik alapítója, vagy Michael Saylor, a MicroStrategy vezérigazgatója kizárólag a bitcoin mellett szokott érvelni – panaszkodott Garlinghouse. Ez szerinte azért is jelent gondot, mert így nem az egész kriptoiparért lobbiznak egy olyan időszakban, amikor már maga az amerikai kormányzat is vizsgálja a digitális eszközök kockázatait, illetve azok előnyeit. Összességében döbbenetesnek tartja, hogy a kriptók képviselői nem összehangoltan lobbiznak Washingtonban.

A Ripple egyébként szorosan kapcsolódik az XRP nevű kriptodevizához, egy olyan eszközhöz, amit határokon átnyúló fizetésekhez hoztak létre. Ezért hosszabb távon akár a Ripple-nek is jót tehet, hogy a Strike fizetési alkalmazás alapítója szerint a bitcoin hozhatja el az igazi változást a fizetési ágazatban a hitelkártyák elterjedése után. Jack Mallers szerint ugyanis a Bitcoin mögöttes hálózata a világ egyik leghatékonyabb fizetési rendszere, ugyanis sokkal jobb, mint a banki hálózatok, vagy éppen a hitelkártyákat üzemeltető háttérrendszerek. Az is kedvező, hogy a rendszer akkor is használható, ha a felhasználóknak semmi közük sincs magához a bitcoinhoz.

Fotó: Alain Pitton / NurPhoto via AFP

Ez egy olyan fizetési hálózat, amely valós időben, költség nélkül képes értéket mozgatni a világ bármely pontján, és bárki építhet rá

– érvelt Mallers a Yahoo Finance szerint. Ezzel szemben a mostani szabályok szerint a hitelkártyák elfogadása a kereskedőknek 1,5–3,5 százalékba kerül, tranzakciónként. Ezek a díjak azonban elkerülhetőek a Lightning Network, a Bitcoinra épülő fizetési alkalmazás használatával. Mallers szerint ez akkora átalakulást hozna, mint amennyire az internet forradalmasította a kommunikációt. Az Arcane Research legutóbbi jelentése szerint a Bitcoin Lightning Network használata éves szinten 400 százalékot nőtt, átlagosan havi 20 millió dollárt ér el. Ez persze eltörpül a Visa mellett, amin 2021-ben 1 milliárd dollár volumen mellett 20 milliárd tranzakciót bonyolítottak le.

Nemcsak a fizetési szolgáltatásba törnek be a kriptoeszközök, hanem a kereskedési platformok, a kriptotőzsdék is közelednek a hagyományos piacokhoz. Nemrég a Blockchain.com menedzsmentje fogalmazta meg elsődleges részvénykibocsátásra vonatkozó terveit. Ugyan lehet, hogy az IPO csak jövőre valósul meg, de kecsegtető, hogy a platformot a múlt hónapban 14 milliárd dollárra értékelte a Lightspeed Venture Partners.