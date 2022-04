A Duna House havi Tranzakciószám Becslése szerint a múlt hónapban 14 548 ingatlan-adásvétel bonyolódott, valamint 108 milliárd forint szerződéses összegű lakáscélú jelzáloghitel realizálódott.

Fotó: Vémi Zoltán



Még mindig emelkedő szakaszában van az ingatlanpiac, a forgalom az előző hónaphoz, februárhoz, képest több mint 5 százalékot nőtt,

és a volumen az előző évi, rekordot jelentő márciushoz képest is csak 7 százalékkal marad el. A 2022-es év első negyedévben összesen így 39 156 tranzakció zajlott Magyarországon, amely az elmúlt 10 év második legerősebb évkezdése, a tavalyi felfokozott érdeklődés melletti évkezdettől is csak 5 százalékkal maradt el. A Duna House piaci tapasztalatai alapján a hitelkamatok drágulása és az otthonteremtési kedvezmények még biztos kihasználása miatt sokan előre hozzák ingatlan vásárlásukat. Az adásvételek számát az erős befektetői aktivitás is erősíti, hiszen sokan fordulnak az ingatlanpiac felé ebben a bizonytalanabb és kiszámíthatatlanabb gazdasági környezetben.

A jelzáloghitel piac a lakáspiaccal együtt bővült, március hónapban a Duna House Pénzügyek adatai alapján 108 milliárd forintos volumen becsülhető,

ami 4 százalékos növekedést mutat februárhoz képest. Negyedéves tekintetben ez az MNB tényadatai és a márciusi DH becslés alapján 320 milliárd forint kihelyezést jelent, amely 37 százalékos emelkedés mutat 2021 első negyedévéhez képest. Az ingatlanos cég egyébként április 5-én teszi közzé 2021-es éves jelentését.