A háború árnyékában felértékelődik a megújulók szerepe is Az energiapiaci volatilitás kezelése az újabb beruházásokon dolgozó Alteót is kihívás elé állítja, a megugró energiaárak hatására ugyanakkor gyökeresen javult a nap- és szélerőművek relatív versenyképessége, melyek most már a piacról is meg tudnak élni – mondta a VG-nek ifj. Chikán Attila vezérigazgató.