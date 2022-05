Százötvenmillió dollárt fizet a Twitter az igazságügyi minisztériummal (Department of Justice, DoJ) és a Szövetségi Kereskedelmi Bizottsággal (Federal Trade Commission, FTC) folytatott adatvédelmi per rendezéséért – írja a The Verge. A panaszok szerint a Twitter megtévesztő módon használta fel a tagok e-mail-címeit és telefonszámait célzott hirdetésekhez, a csütörtökön bejelentett megállapodás erre az ügyre vonatkozik. A bírságon felül a Twitternek egyéb korlátozások mellett el kell fogadnia adatvédelmi programjának ellenőrzését is.

Fotó: Hans-Jörg Brehm / dpa Picture-Alliance via AFP

A beadvány szerint a Twitter 2013 és 2019 között félrevezetően tájékoztatta a felhasználókat az irányelveiről, amivel törvényt sértett. A vállalat arra ösztönözte a felhasználókat, hogy adják meg telefonszámukat vagy e-mail-címüket, hogy olyan biztonsági intézkedéseket tegyenek lehetővé, amilyen például a kétlépcsős azonosítás.

A valóságban azonban a Twitter ezeket az információkat is felhasználta a hirdetések testreszabásához.

A vállalat 2019-ben bocsánatot kért ezért a gyakorlatért, és azt állította, „véletlenül” kerültek a személyes adatok a hirdetési rendszerébe. A panasz szerint a Twitter ebben az időszakban hamisan állította azt is, hogy megfelel az Európai Unió–USA és a Svájc–USA közötti adatvédelmi megállapodásnak, amely korlátozta, hogy a vállalatok hogyan hasznosíthatják felhasználóik adatait.

A 150 millió dolláros büntetés tükrözi a Twitter ellen felhozott vádak súlyosságát, és a javasolt egyezség eredményeként bevezetendő új megfelelési szabályzat segít majd megakadályozni a felhasználók magánéletét fenyegető további félrevezető taktikákat

– mondta Vanita Gupta főügyészhelyettes. Az FTC 2019-ben hasonló adatkezelési gyakorlat miatt vette célba a Facebookot, és ötmilliárd dolláros bírságot szabott ki a vállalatra különböző adatvédelmi jogsértések miatt.

Az új megfelelési szabályok értelmében a Twitternek átfogó adatvédelmi és információbiztonsági programot kell fenntartania, amelyet rendszeresen tesztelnie és auditálnia kell. Továbbá a bírósági jóváhagyás után mindenkit, aki 2019 szeptembere előtt csatlakozott a Twitterhez, értesítenie kell a megállapodásról.

Damien Kieran, a Twitter adatvédelmi biztosa egy blogbejegyzésben nyugtázta a megállapodást.

Az FTC-vel kötött egyezségünk tükrözi a Twitter már korábban is meglévő kötelezettségvállalásait és beruházásait a biztonság és az adatvédelem terén

– írta, hozzátéve, hogy továbbra is együttműködnek a szabályozó hatóságokkal biztonsági és adatvédelmi gyakorlatuk fejlesztéséért.