Részvényesi közgyűlést tart szerdán Európa legnagyobb online ételkiszállító vállalata, a holland központú Just Eat Takeaway, ahol nagyon nem a szokott mederben zajlik az összejövetel, amint a tőzsdei grafikonon keresztül is nyomon követhető, napon belül 8 százalékkal zuhan a társaság részvényeinek árfolyama. Kisrészvényesek az igazgatóság egyes tagjainak leváltását követelik, sőt a vállalat elnökének pozíciója is ingataggá vált.

Fotó: Jean-Marc Barrere / Hans Lucas via AFP

A részvényesek a jelek szerint nehezen viselik, hogy miután a Covid-korlátozások idején, az online ételkiszállítások fellendülésével a Just Eat-papírok kurzusa valósággal szárnyalt, az idén viszont lefeleződött az értékük. Kritika érte Jitse Groen vezérigazgatót is, miszerint rossz időzítéssel, rossz áron vásárolta meg az amerikai Grubhub nevű céget tavaly nyáron, 7,3 milliárd dollárért.

Groen kénytelen-kelletlen egyetértett, hozzátéve, vélhetően meg kell válniuk a frissen szerzett amerikai érdekeltségtől, vagy befektető partner(eke)t kell bevonniuk, másképp aligha veszik fel a kesztyűt olyan konkurensekkel, mint az Uber Eats vagy a Doordash. A részvényesi ribilliót a Cat Rock vezeti, náluk összpontosul a Just Eat-papírok 6,88 százaléka, ők korábban nyílt levélben kérték a tulajdonostársakat, hogy szavazzák meg a pénzügyi igazgató leváltását, valamint a felügyelőbizottság teljes cseréjét.