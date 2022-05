Ritkán vet egy felvásárlás olyan hatalmas hullámokat, mint Elon Musk terve a Twitterrel kapcsolatban, és egyelőre nem látszik a procedúra vége miután a milliárdos mindössze pár óra alatt közölte, hogy jegeli a tranzakciót, majd azt is, hogy mégis elkötelezett annak keresztül vitelében. Azonban mint arra a CNBC írása rámutat,

bár valóban része az ajánlatnak 1 milliárd dollárnyi bánatpénz, annak kifizetésével Musk még nincs kint a vízből.

Fotó: AFP/BRITTA PEDERSEN

Ez az összeg ugyanis csak arra vonatkozik, amikor a tranzakció külső körülmények, például a hatóságok jóváhagyása miatt nem megy végbe. A korábban az üzlet kútba esése esetén részvényei eladását is meglebegtető Musk 36,13 dolláros részvényenkénti átlagáron vásárolt be a cégből, mégpedig több mint 73 millió részvény erejéig. Ezeket a vételeket azonban csak jelentős csúszással hozta az értékpapírfelügyelet (SEC) tudomására, így a tranzakció jegeléséről szóló közlésekor

könnyen lehet, hogy már túl is volt a cég részvényeinek az eladásán, realizálva ezzel az elállás 1 milliárd dolláros árát,

hiszen a cég részvényei 50 dollár körül mozogtak a napokban, és 73 milliószor 15 dollár több mint 1 milliárd.

Azonban noha a technológia részvények és a legújabb hírek hatására a Twitter is zuhanásba kezdett, ám ez nem jelenti azt, hogy Musknak jogilag támadhatatlan indoka lenne a tranzakció visszamondására. Éppen ezért a közösségi média ebben az esetben a siker reményében indíthat pert a milliárdos ellen.

Az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok hátterében Musk részéről állhat az a törekvés is, hogy az árat lejjebb tornássza, különösen, hogy mint kiderült szeretne minél több külső befektetőt is bevonni az üzlet végrehajtásába, saját kitettségét is mérsékelve ezzel. Mivel a vártnál gyengébb eredményeket közlő Twitter szemei előtt lebeghet versenytársainak csökkenő részvényárfolyama, továbbá maga a Twitter is jelentős mértékben zuhant, miután Musk kételyeit fejezte ki a felvásárlással kapcsolatban,

elképzelhető, hogy a vállalat inkább tovább alkudozik, és alacsonyabb áron megegyezik a Tesla-vezérrel az évekig tartó, költséges pereskedés helyett.

A Tesla részvényeit mélybe húzó hírek, mely szerint Musk ideiglenesen a közösségi médiacéget is vezetheti, azonban a dél-afrikai üzletembert is tervei újragondolására késztetheti. A villanyautógyártó részvényei több mint 6 százalékot emelkedtek is a hírek hatására. Persze nem világos, hogy a Tesla részvényesek miért aggódnak, hiszen láthatóan Musk idejének nagy részét úgy is a Twitterrel tölti, hogy nem birtokolja a vállalatot.