A 385-ös szinten is átgyengült az euró ellenében, majd kora délutánra merész gondolattal 382,5 közelében termett a forint árfolyama pénteken.

A hét egészében - jó nagy kilengések után, amelyek még 391-en túlra is gyengítették - mintegy két egységet erősödött a magyar fizetőeszköz, ami tankönyv szerint leköveti az euró visszapenderülését a dollár ellenében 1,06 közelébe az 1,04 alatti szintekről, mivel az Európai Központi Bank egyre közelgő kamatemelésére utaló kommentárok az euróval együtt a közép-európai devizákat is segítik.

A pénteki napon azonban az euró/dollár oldaláról nem érkezett újabb ösztönzés, és olyan belföldi hír sem volt, ami az erősödést indokolhatta volna.

A külföldi hírek közül elméletileg támogathatólag hathatott, hogy Európában csökkent a földgáz ára, bár az uniós energiaellátás problémái meg nem oldódtak, csak enyhülés mutatkozik a friss híek alapján: a norvég gázexport nő, és a Reuters jelentése szerint az orosz miniszterelnök-helyettes Alekszandr Novak úgy nyilatkozott, hogy Brüsszel ellenkezése ellenére a Gazprom 54 gázvásárlójának fele belement az új fizetési módszerbe, amely szerint rubel számlát kell nyitniuk aa Gazprombanknál. Erről nyilatkozott pénteken a a szlovák állami gázimportőr SPP vezérigazgatója is.

Akár ez javította a hangulatot, akár nem, a forinttal együtt a közép-európai régió másik mozgékony devizája, a zloty is erősödött, márpedig a lengyelek - tele gáztárolóikkal és cseppfolyósgáz-ellátási lehetőségeikkel - nem függnek olyan erősen az orosz gáztól, mint a régió más országai.

Lengyelországban hazai hír is volt, amely a zloty hóna alá nyúlt, így nem kizárt, hogy az ő devizájuk mozgatta meg a forintot is, amint ez gyakran történt a múltban. A lengyel statisztikai hivatal egész csokor áprilisi gazdasági adatot közölt, és miközben lelassult, de azért erős - 13 százalékos maradt - az ipari termelés éves bővülése, a termelői árindex a vártnál is jobban nekilódult, 23,3 százalékra.

A zlotynak ezek az adatok azért segítenek, mert arra utalnak, hogy a lengyel jegybanknak folytatni kell erőteljes kamatemeléseit.

A felfelé mutató trend a termelői árindexben azt mutatja, hogy folytatódik a fogyasztói infláció emelkedése a következő hónapokban, és az erőteljes másodkörös hatások, amelyekre már egy ideje utalunk

- kommentálták az ING közgazdászai.