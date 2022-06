A különböző kriptovaluták rajongói már számos – főként elméleti – lehetőséget mutattak be, melyek alapján ezek az eszközök jobbak, mint a hagyományos pénz. Azonban nem mindenki látja azonosan, hogy bizonyos tulajdonságok, melyekkel a kriptók rendelkeznek, azok erények vagy hibák. A tranzakciók visszafordíthatatlansága és egyre korlátozottabb, de még mindig megvalósítható névtelensége például a csalók szemében egész biztosan pozitív fejlemény.

Erre utal az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) pénteken közzétett jelentése is, melyet a Forbes ismertetett. A hivatalhoz befutó jelentések alapján a csalásokkal érintett pénz mintegy negyedét tették ki a kriptók, azok közül is főként a bitcoin volt népszerű. Az így megszerzett összeg az Egyesült Államokban a tavalyi év eleje és az idei év márciusa közötti időszakban meghaladta az egymilliárd dollárt.

Érdemes megjegyezni, hogy az FTC jelentése nem az árfolyam manipulálása miatti veszteségekről és hasonló dolgokról szól, hanem

a hagyományos csalásokról, melyek esetében kriptóban kérték el a pénzt az áldozatoktól.

Noha ezek az eszközök jelentős mértékben segíthetik a szélhámosokat nyomaik eltüntetésében, tevékenységük táptalaját a közösségi média jelenti. Az összes kriptocsalás fele indult ezekről a platformokról, és szemben az összes csaláson belül elért 24 százalékkal, a közösségi média felületein induló átverések zsákmányának 40 százalékát adták ezek az eszközök.

A platformok közül különösen a Meta platformjai segítették a zavarosban halászókat,

lévén a lehúzások kétharmada indult a Zuckerberg-birodalom felületeiről. Leggyakrabban – az esetek 32 százalékában – az Instagramról indultak a csalások, amit a Facebook (26 százalék) és a WhatsApp (9) követ, míg a negyedik helyen található az első olyan cég, mely a Metától független, ez az esetek 7 százalékáért felelős Telegram.

A közösségi médián különösen népszerűek voltak a befektetési csalások,

melyek esetében a szélhámosok hatalmas profitot ígértek a kriptót felületesen vagy egyáltalán nem ismerő áldozataiknak.

Bizonyos esetekben a – valójában hamis – portfóliót is nyomon lehetett követni, sőt voltak, akik arra is figyeltek, hogy a forrásokat a komolyabb befektetés előtt próbaképp visszavonók sikerrel járjanak. Amikor a becsapott befektetők nagyobb összeget akartak volna felvenni, csak akkor szembesültek azzal, hogy csalás áldozatává váltak. A kriptókat használó csalások területén a 2021 és 2022 márciusa között érintett több mint egymilliárd dollárból 575 milliót ezzel a módszerrel zsebeltek be a szélhámosok.

Az átverések terén második helyen a romantikus csalásokat találjuk, amikor egy gondosan felépített online személyiség varázsát használják ki a bűnözők arra, hogy áldozataikat behálózzák. A romantikus csalások segítségével 185 millió dollárnyi kriptónak kelt lába, ami az összes hasonló átveréssel érintett összeg harmadát tette ki. A bűnözők gyakran ötvözték ezt a csalási módszert az elsővel, amikor partnereiket „megtanították” ezekre a befektetésekre.

A különböző cégeket vagy állami szerveket megszemélyesítő csalások is jól jövedelmeztek az elkövetőknek, ilyen módon mintegy 133 millió dollárnak kelt lába. A kicsalt összeg 70 százalékát bitcoinban, 10 százalékát tetherben, 9 százalékát pedig etherben kérték a bűnözők. Az FTC arra is felhívja a figyelmet, hogy a kriptót is érintő csalásokról a 20–49 év közötti korosztály tagjai az átlagnál jóval gyakrabban tettek bejelentést, igaz, azok közül, akiket átvertek, a 70 fölöttiek bukták a legtöbbet.

Végezetül az FTC jelentése

három jó tanácsot ad, melyeket követve elkerülhetjük, hogy csalás áldozatává váljunk:

nincs garantált és biztos hozam, ilyet csak csalók ígérnek; legitim cégek és kormányzati szervek nem kérnek kriptót; kerüljük az online randi és a befektetések keverését.