Az egy évvel ezelőtt tőzsdére ment amerikai elektromosfurgon-gyártó hamarosan ki is tolathat a parkettről: az Electric Last Mile Solutions (ELMS) ugyanis bejelentette, hogy csődvédelembe menekül. A lépés várható volt azután, hogy márciusban az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) vizsgálatot indított a cég ellen, annak pénzügyi manővereit, és tőzsdei bevezetésének körülményeit vették górcső alá, de üzleti terveik megalapozottságával szemben is kételyeik támadtak.

A 28 ezer dollártól induló Urban Delivery furgoncsalád számára a kínai CATL szállítja/szállítaná az akkumulátorokat

Fotó: electriclastmile.com

Bírálat érte a könyvelésüket végző céget és a Nasdaq belistázásai szabályait sem tarthatták be tavaly, amikor is egy üres, tevékenységet nem végző akvizíciós tőketársaságba, úgynevezett kagylóvállalatba (SPAC), a Forum Merger III Corp.-ba olvadtak be. Ugyanakkor a vállalatvezetés a mostani döntést kifelé a termékpaletta átvizsgálására és piac fogadóképességére, kereskedelmi lehetőségeikre való hivatkozással kommunikálta.

Azt is megjegyezték, hogy a jelenleg kialakult helyzetben nehéz olyan könyvelő céget találni, aki rendet tenne a számlák világában és transzparens képet vetítene a befektetők elé az ELMS-ről. A cég működéséhez sürgős tőkebevonásra lesz szükség, ezt – ha elrendelik – a csődvédelem ernyője alatt megszervezheti.

Persze a korábbi cégvezetésnek is van vaj a füle mögött: februárban lemondott Jim Taylor vezérigazgató és Jason Luo alapító-elnök, akik ellen részvénymanipuláció gyanúja merült fel.

A cég belső vizsgálata kiderítette, hogy Taylor és Luo annak biztos ismeretében, hogy az EMLS hamarosan tőzsdére megy, 2020 decemberében mélyen áron alul szerzett részvényeket, s ezen ügyletek előtt független értékbecslés nem készült.

A topmenedzserek lemondása 24 százalékos csapást mért a részvényárfolyamra. Őket az üzleti életben jól csengő nevek követték: a korábbi igazgatósági tagságát vezérigazgatói kinevezéssel megtoldó Shauna McIntyre a Google fogyasztói termékek üzletágától érkezett, míg az egykori Intel vezérigazgató, Brian Krzanich az elnöki széket foglalhatta el.

Az EMLS Indiana állambeli Mishawakában lévő egykori Hummer-gyárban szereli össze az elektromos furgonokat – ha lesz folytatás

Fotó: Taylor Glascock / Bloomberg via Getty Images

Egyidejűleg bejelentették, hogy a 2020-as decemberi beszámolójukat és a 2021 első kilenc hónapjára vonatkozó üzleti jelentéseiket visszavonják. Ezt követte a március közepén elindított SEC-vizsgálat, ami újabb 45 százalékot csípett le az EMLS árfolyamából. Igaz ebben az is benne volt, hogy a sikerterméknek ígérkező elektromos futárfurgonjuk, az Urban Delivery szállítását 2022 végére tolták ki – likviditásuktól függően.

Akkor még úgy látták, hogy finanszírozásuk elegendő lesz a harmadik negyedévben is, és folyamatosan keresték a potenciális befektetőket. Egyszermind kétszáz dolgozójuk közül ötvennek felmondtak, hogy a fő irányvonalra a furgongyártásra tudjanak koncentrálni. Az elektromos furgonok hatalmas piacot jelentenek az Egyesült Államokban, ahol a Rivian, a Canoo, a Bollinger, a BrightDrop (GM), a Stellantis, a Kia, a Mercedes és a Ford küzd a megrendelő vállalatok kegyeiért, míg a Teslát láthatóan hidegen hagyja ez a szegmens.

A befektetők bizalmát viszont nehezen tudja visszaszerezni a michigani székhelyű EMLS, amely az 1,25 milliárd dollárra felpumpált piaci értékének 95 százalékát elveszítette egy év alatt. Könnyen lehet, hogy a csőddel együtt lefőtt a kávé és az utolsó mérföldet is lefutották a michiganiek. Sok függ a részvények 48 százalékát birtokló és ezzel a legnagyobbat bukó Jason Luo és a 4,2 százalékkal rendelkező Jim Taylor hozzáállásán. A cégben a BNP Paribas vagyonkezelője és a Vanguard befektetési társaság is tulajdonos, a közkézhányad 43,9 százalékos.

Él még a kínai vonal

Az EMLS a világelső CATL akkugyártó pakkjait építené be jáműveibe, erről ősszel szerződést is kötöttek a kínaiakkal. Maga az Urban Delivery nagyrészt Kínában készül, az összeszerelést végzik az indianai egykori Hummer-gyárban.

A cég a gyors akkucsere-állomásokat kínáló Ample-lel is szerződött, mivel a furgonok maximális kihasználhatósága érdekében a flottavásárlóknál ez az opció az alapelvárások közé tartozik. Könnyen elképzelhető, hogy az EMLS megmentésébe a CATL is beszáll, hiszen a kínaiak most keresnek helyszínt első amerikai akkugyáruknak, amellyel elsősorban a Fordot és a BMW-t szolgálnák ki, de a potenciális vevőkör szélesítésébe egy olcsón megszerezhető e-furgongyártó is beleférhet, főleg ha ezzel a kínai beszállítókat is segítik.