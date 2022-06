A csendesebb április után újra erősödött a lakóingatlanpiac, a májusra becsült 12 519 darab tranzakció 5 százalékos emelkedést mutat az előző hónaphoz képest, de még így is 12 százalékkal elmarad a tavaly májusi, kiugróan erős forgalomtól. A panellakások forgási sebessége országosan gyorsult az elmúlt hónapban, a kelet-magyarországi panelek értékesítéséhez mindössze 2 hónap elegendő, de Nyugat-Magyarországon és a főváros pesti oldalán sem kell sokkal több, 2,5 hónap alatt jutnak el az eladók a szerződéskötésig. A használt téglalakások eladási ideje Budán a legrövidebb. Vidéken csökkent az értékesítési idő a téglalakások esetében is a tavalyi év azonos időszakához képest, bár kevésbé számottevő mértékben, mint a paneleknél.

A Duna House országos hálózatának értékesítési adatai a panellakások töretlen drágulását mutatják. A legmagasabb árú panellakásokat továbbra is a budai lakótelepeken adták el. Vidéken, idén májusban 458-490 ezer forint között juthattunk ehhez az ingatlantípushoz négyzetméterenként. A főváros pesti oldalán az átlagár 736 ezer forint/négyzetméter volt a múlt hónapban, azonban a pesti paneltranzakciók között már licitáló vevők jelenlétére is volt példa idén májusban.

A téglaépítésűek ára is emelkedett, a főváros budai oldalán, valamint Pesten, a belvárosi területen átlagosan 950 ezer forintba került egy használt téglalakás négyzetméterenként.

Licit nem jellemző ennél az ingatlantípusnál, azonban Kelet- és Nyugat-Magyarországon közel kétszeresére növekedett a vevők mozgástere az irányárhoz képest. A vidéki tranzakciók között is a magasabb értékű ingatlanoké a többség. Közép-Magyarország kivételével, országosan a 40-60 négyzetméter nagyságú ingatlanok voltak a legkeresettebbek.

A tavaly ilyenkor értékesített ingatlanok jelentős része a 15-20 milliós kategóriába tartozott,

idén a 40 millió forint feletti otthonokat keresték a legtöbben.

A kistelepüléseken a pandémia okozta változások óta jelentősebb ingatlanforgalmat tapasztalnak értékesítőink. A bővüléshez hozzájárult az ezeken a településeken elérhető Falusi CSOK lehetősége, amelynek meghosszabbítása továbbra is segítheti a vidéki ingatlanpiac menetelését. A befektetők aktivitása továbbra is erős Budapest mellett vidéken is. A fővárosban a vásárlók 42 százaléka tartozik ebbe a vevői csoportba, akik átlagosan 54 millió forintot fordítottak idén májusban megtakarításaikból ingatlanvásárlásra. Az ország teljes területén vezető vásárlási ok még a nagyobb lakásba költözés is. A tágasabb otthonért átlagosan 46,5 millió forintot áldoztak a vidéki vevők.