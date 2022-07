Mielőtt a Fed kamatdöntése megszületett volna, megszólalt a kriptodevizák egyfajta központi bankjaként működő stabil coin kibocsátó, a Tether is. A cég honlapján olvasható közlemény szerint az iparágat leginkább fenyegető veszély a hamis információk terjedése. Erre válaszul azonban az évek óta ígért audit helyett

az egész kripto ökoszisztéma talán legfontosabb vállalata azt válaszolja, hogy a kritikusok egyszerűen és simán tévednek.

Fotó: AFP

Ezt követően ismét megerősítik, hogy a társaság által kibocsátott dollárzsetonok fedezetét jelentő, legtöbb találgatásnak helyet adó rövid lejáratú hitelek, az úgynevezett kereskedelmi papírok nem kínai eredetűek. A társaság emellett kiemeli, hogy már csak mintegy 3 milliárd dollár értékben rendelkezik ilyen eszközökből, ami jelentős csökkenés

a tavaly júliusi 30 milliárd dolláros értékhez képest és ez augusztusra 200 millió dollárra eshet, október és november környékére pedig teljesen eltűnhet a vállalat mérlegéből.

Azonban bár a Tether mindeddig nem esett át könyvvizsgálaton, az MHA Cayman kajmán-szigeteki cég negyedévente kiadott tanúsítványai újabb kérdéseket is felvetnek. Ezek szerint ugyanis március 31-én a Tether mintegy 20 milliárd dollár értékű kereskedelmi papír állományából közel 19 milliárd dollár 90 napnál közelebbi lejárattal rendelkezett, vagyis a mostani közlemény szerint továbbra is vásárolnak a kevés bizalmat élvező befektetésekből, noha azok eltávolítását a kibocsátott stabil coinok fedezetének köréből már korábban is megígérték.

A kriptotél beköszöntése az ellentmondásos vállalatot sem kímélte, így több mint 15 milliárd dollárral volt kénytelen a forgalomban lévő stabilcoinokat csökkenteni, de a Celsius – melyben a Tether befektetőként és hitelezőként is érintett volt – csődeljárása is tartogathat kellemetlen meglepetéseket számukra. A cég mintegy 840 millió dollár értékű bitcoin fedezetet hívott le a Celsius fizetésképtelensége miatt, amire a hitel mögött álló okos szerződések lehetőséget adtak, ám kérdéses, hogy a csődeljárással kapcsolatos szabályok szerint is jogos volt-e a lépés.