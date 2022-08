Az Alteo hétfőn tette közzé a második negyedéves eredményét, amely történelmi rekordot hozott az árbevételben, az EBITDA-ban (amortizációval módosított üzemi eredmény) és az adózott eredményben is. Néhány éve még éves szinten is csak töredékét érte el annak az adózott profitnak, amelyet idén a második negyedévben teljesített. A jó teljesítmény mögött nem meglepő módon a piaci energiatermelés üzletszegmens áll, amelynek eredménye eddig is jó volt, de most szabályosan felrobbant. A 7,2 Mrd forintos második negyedéves EBITDA-ból, 5,9 Mrd köszönhető ennek az üzleti szegmensnek. Pedig az áram- és földgázárak még nem is voltak olyan magasak, mint az elmúlt két hónapban. Bizonyos értelemben moderáltak voltak, ami még így is nagyjából ötszörös árat jelentett tavalyhoz képest. Most pedig már ennek is kb. háromszorosán állnak a gáz- és áramárak. De elsősorban nem is ez, hanem a kiegyenlítő energiaárak ugrottak igazán nagyot, és igen magas szinten látszanak stabilizálódni. Így egyelőre azt lehet mondani, hogy

nemcsak jó eredményt láthatunk a cégtől, hanem úgy tűnik, hogy ez a most futó negyedévben is megmaradhat.

Igaz a napenergia teljesítménye a harmadik negyedévtől csökkenhet, de a teljes KÁT rendszerbeli negyedéves EBITDA-termelés kicsivel egymilliárd forint fölött van, amelyben szél- és vízerőmű is szerepel, vagyis az ebből adódó kismértékű csökkenés a jelen helyzetben nem igazán jelentős a teljes eredménytermelő képességhez képest. Ugyanakkor az is veszély, hogy az elszálló áram- és földgázárak fedezése komoly forgótőkeigénnyel jár. Viszont szerencsére a megugró eredmény képes ezt is biztosítani. Hogyha nem lesz további árrobbanás, akkor a készpénzállomány is növekedésnek indulhat, amelyet a tervezett beruházásokra fordíthat a jövő évben. Ilyen például a 20 megawattos naperőmű építése vagy a hulladékgazdálkodásban tervezett fejlesztések. A cég régóta tervez PPA-t (Power Purchase Agreement) megvalósítani. Ezeknek a lehetősége pedig a magas piaci áramár miatt egyre inkább növekszik. Ez segíthetné a céget, hogy ebben az üzletben is végre elinduljanak a beruházások, amelyek elsősorban naperőmű megvalósítását teszi lehetővé. Ugyanakkor – a szabályozó rendszer megváltoztatásának köszönhetően – a szélerőmű-beruházások is egyre inkább előtérbe kerülhetnek. Ha pedig stabilizálódnak az energiaárak, vagy éppenséggel csökkenő pályára állnak, akkor a készpénztermelés fog megugrani a kisebb forgótőkeigény miatt. Az pedig a beruházások megvalósulásának gyorsulásában ölthet testet.