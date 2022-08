Tévesen az eredeti összegnek több mint százezerszeresét utalta át egy ausztrál vásárlónak a világ egyik legnagyobb kriptokereskedője, a Crypto.com, amelynek már nem ez az első botrányos ügye. A többek között Matt Damon filmszínész által népszerűsített oldal ráadásul hét hónapig rá sem jött a hibára, addigra pedig már a teljes összeg eltűnt.

Fotó: Baac3nes / Getty Images

A theverge.com cikke szerint a Crypto.com tavaly májusban utalt át az ausztrál felhasználónak 10,5 millió ausztrál dollárt, aki mindössze 100 ausztrál dollárra lett volna jogosult, vagyis 27 ezer forint helyett több mint 2,8 milliárd forintnyi összeg hullott váratlanul az ölébe. A hiba pedig csak tavaly decemberben derült ki, amikor a könyvvizsgálat során megtalálták a hiányt.

Az élelmes felhasználó, Thevamanogari Manivel valószínűleg tisztában volt a hibával, hiszen az összeg beérkezése után azonnal továbbküldte más számláira az összeget és rögtön vett is 1,3 millió ausztrál dollárért egy luxuslakást a húgának. Februárban aztán a cégnek sikerült befagyasztatnia az illető bankszámláit.

A Crypto.com a jelek szerint most bírósági úton próbálja meg visszaszerezni a hibásan elutalt összeget, sőt egészen furcsa módon annak 27 ezer dollárnyi kamatait is: keresetet nyújtottak be a Victoriai legfelsőbb bíróságon, ahol követelik, hogy Manivel adja el a pénzből vásárolt lakást, az árát pedig fizesse be a számlájukra. A per októberben folytatódik. A Crypto.com egyelőre nem kommentálta a hírt.