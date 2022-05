A különböző kriptovaluták tavaly novemberben sosem látott csúcsokat döntöttek, közel 3000 milliárd dolláros piaci kapitalizációt elérve, így a szektornak bőven jutott pénze arra, hogy hírességeket fizessen meg azért, hogy márkanagykövetként vagy reklámarcként hirdesse a különböző kriptoeszközök nagyszerűségét. A kérdés kapcsán a The New York Times készített összeállítást, és valóban megdöbbentően sokan döntöttek úgy, hogy az iparág támogatói közé állnak.

Fotó: Tayfun Coskun / Anadolu Agency via AFP

A befektetések és a mögöttes technológia kapcsán persze nem tudhatjuk, hányan voltak azok, akik nemcsak felültek a piaci hullámra, hanem valóban a blokklánc rajongóivá váltak, ám az eszközök tavaly novemberi lejtmenete óta biztos, hogy sokukat illették kritikával. A Matt Damont érő támadásokról már mi is írtunk, ahogy a Kim Kardashian és Floyd Mayweather ellen indított perről is. Ez utóbbi esetben a szektorban gombamód szaporodó csalások egyikéhez használták fel a hírességeket, akiktől kártérítést szeretnének behajtani az áldozatok.

Fotó: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

A marketing terén mindenképpen nagyot alakító iparág reklámarcaként számos sportolót láthattunk Naomi Oszakától Stephen Curryn keresztül Tom Bradyig, de a hírességek startupot is finanszíroztak a szektorban. A legnagyobb rajongótábort körükben azonban talán mégis az NFT-k tudták maguk mögé állítani, különös tekintettel a Bored Apes Yacht Club nevet viselő sorozatra, melyből Snoop Doggtól Justin Bieberig sok híresség bevásárolt, de emlékezetes lehet az a pillanat is, amikor Jimmy Fallon beszélgetős műsorában Paris Hiltonnal cseveg arról, hogy melyiknek milyen majma van. Kár, hogy azóta a digitális műalkotások piaca összeomlani látszik.

A hotellánc örökösnője legújabb kutyáinak is a Crypto és Ether neveket adta, de a blokklánc rajongói között Reese Weatherspoont és Gwyneth Paltrow-t is megtalálhatjuk, de a legutóbbi Super Bowl reklámblokkja is számos kriptohirdetést tartalmazott. Több sportegyesület is az iparágnak adott el stadionelnevezési jogokat, de a Washington Nationals nevű baseballcsapat és az azóta bedőlt Terra közötti szerződés értelmében az azóta inkább ingatagnak bizonyult stabilcoinnal is lehetett volna fizetni a mérkőzéseken.

Fotó: CHRIS PIZZELLO / POOL / AFP

A Pathmatics reklámelemző cég adatai szerint azonban

a kriptotél beköszöntésével a hirdetésekre szánt összegek is apadni látszanak,

így a márciusban még online reklámokra naponta átlagosan 109 ezer dollárt költő Crypto.com hasonló kiadásai májusra már napi 24 669 dollárra csökkentek, míg az FTX esetében ugyanezen adatok napi 26 400 dollárról 14 700-ra estek. Azonban a kisbefektetők elcsábítása mellett a szektor komoly összegeket fordított politikusok megnyerésére is a kedvező szabályozás érdekében.

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

A digitális eszközök egyre erőteljesebb jelenléte azonban magával hozta az ellenkezés erősödését és a kritikus hangok szaporodását is, különös tekintettel a munka igazolása (proof of work) alapon működő blokkláncok esetében, így például a Wikipedia és a Mozilla is felülvizsgálta azon gyakorlatát, mely ezek adományozását lehetővé teszi, de az amerikai értékpapír-felügyelet (SEC) is egyre inkább igyekszik érvényt szerezni a befektetők védelmét szolgáló szabályoknak a kriptók világában is.

Mindenesetre könnyen lehet, hogy a hírnevüket aprópénzre váltó hírességeknek sokáig kell majd szégyenkezniük, hiszen sokak szerint beköszöntött a kriptotél, és ez hosszabb lejtmenettel járhat, mielőtt ismét emelkedésnek indulnának ezek az eszközök. Persze a rendkívüli mozgásokat produkáló eszközök árfolyamának alakulását nehéz megjósolni, úgyhogy történhet másként is. Ugyanakkor

a közelmúltban nagy emelkedéseket biztosító befektetések, melyeket ritkán látott reklámkampánnyal akarnak letolni az emberek torkán, a jövőben más eszközök kapcsán is intő jelek lehetnek.

Az igazán jó befektetések marketingbüdzséje valószínűleg ritkán kiemelkedő.