A 2020-ban induló, elsősorban a korlátlanul rendelkezésre álló fedezetlen jegybanki pénzek okozta hatalmas amerikai részvénypiaci rali egyik jellemzője volt, hogy ügyes befektetők elkezdtek olyan fundamentálisan gyenge részvényekre vadászni, amelyekben nagy a shortállomány, vagyis sokan logikusan a túlértékelt részvények esésére játszanak. Ezeket megosztották olyan online fórumokon, ahol összesereglenek a spekulánsok, akik aztán bőszen vásárolni kezdték ezeket a részvényeket, és ez

olyan vételi erőt alakított ki, hogy a shortosokat valóban ki is tudták kényszeríteni pozícióikból,

hisz olyan veszteséget szenvedtek, amelyet nem tudtak tovább finanszírozni. Kényszerű vételeik így aztán magasra húzták az árat, és az okosok, akik időben vásároltak, hatalmas nyereséggel adtak túl a papírokon, amelyek árfolyama a nagy shortzárások után rendszerint újra a mélybe hullott.

Fotó: Tayfun Coskun / AFP

A részvények shortolása valóban olyan dolog, amely lehetővé tesz ilyen szituációkat. Az ok egész egyszerűen az, hogy egy részvény árfolyama lefelé csak nulláig eshet, felfelé azonban elméletben bármeddig emelkedhet, így a részvényt vásárlók kockázata limitált, míg egy short pozíciót felvevő befektető vesztesége elvileg bármeddig megnőhet. A short pozíciók nyitásakor éppen ezért alapletétet kérnek a brókercégek, ami fedezi a papír emelkedésekor megjelenő veszteséget, azonban ha a veszteség felemészti a letétet, további befizetést kérnek. Ha a befektető nem akar vagy nem tud fizetni, következik pozíciójának kényszerű zárása, azaz kölcsönkért, majd eladott részvényeinek visszavásárlásra, mégpedig gyorsan, piaci áron.

Ha sok ilyen pozíciót zárnak, rendszerint a leghevesebb emelkedést láthatjuk egy-egy részvényben, noha lehet, hogy a cég veszteséges.

Most, hogy elindult az első komolyabb korrekciós emelkedés az eső részvénypiacon, a korábban ezzel foglalkozók alig várták, hogy a kedvező hangulatot kihasználva újra elindítsák ezeket a spekulációkat. A mémrészvényeknek nevezett papírok közül most leginkább a Bed Bath & Beyond, az AMC Entertainment és a már korábban is nagy port kavaró GameStop voltak azok, amelyeknek az árfolyama rakétaszerű emelkedésbe kezdett, miután a megfelelő internetes fórumokon megemlítették őket a „játékszervezők”.

A Bed Bath & Beyond kiskereskedelmi cég valóban nehéz időket él meg: eladásai visszaestek, a cég tartósan veszteséges, még az sem zárható ki, hogy a társaság csődbe megy, ha nincs változás az üzletmenetben. Ennek megfelelően óriási shortállomány épült ki a papírban, egy ponton ez a teljes részvényállomány 46 százalékát is elérte. Az ár az elmúlt hónapokban 30 dollárról 5 dollárig zuhant, tulajdonképp nehéz megérteni, hogy miért nem zárták a shortokat. Mindenesetre az ár múlt héten emelkedni kezdett, hétfőn pedig volt olyan pont, amikor

napon belül 64 százalékos emelkedés mutatott a papír,

miközben a megfelelő netes fórumokon másról sem beszéltek a gyors nyereségre vágyó befektetők.

Az AMC Entertainment a múlt hét eleji 14 dollárról most hétfőre duplázott: a legnagyobb emelkedés pénteken zajlott. A GameStop esetében hasonló folyamat zajlott két hét alatt, bár a százalékos emelkedés jóval kisebb volt, mert ez a részvény népszerű maradt az piaci eső trend időszakában is, így az ára nem jutott nagy mélységbe.

Megismételni persze nehezebb lesz a tavalyi-tavalyelőtti mutatványt, hisz most már a shortosok is több tapasztalattal rendelkeznek, és a robogó vonatra kapaszkodók is tudják, hogy hamar le kell ugrani, mielőtt újra zuhanni kezdene az ár. Az ilyen játékokat nehéz sokszor eljátszani, most azonban pár élelmes piaci influenszer még szép pénzt keres a tömegek megmozgatásával.