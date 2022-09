Felgyorsítja az elektromos átállást a Honda, ezúttal a motorkerékpárjainál. A japán járműgyártó a következő három év során több mint tíz vadonatúj, elektromos hajtású motort dob a piacra világszerte.

Fotó: Bloomberg / Getty Images

Sürgeti is az idő, mert a paletta frissítése és bővítése, ezzel párhuzamosan a villanyos hajtás elterjesztése mindenképp szükséges ahhoz, hogy betarthassa a vállalását, és 2040-re elérje a motorok területén a szén-dioxid-semlegességet. Tegyük hozzá, hogy vállalati szinten már kevésbé sietnek, hiszen az autógyártást is beszámítva csak 2050-re tervezik a zéróemissziós cél elérését.

A Honda a globális motorkerékpár- és robogóeladások terén világelsőnek számít,

ám az erőltetett átállással akár gyengülhetnek is a pozíciói,

természetesen a kínai gyártók előretörése révén. Szembesülnie kell ugyanis a keresleti oldal gyengülésével, mivel a motorkerékpárjait a legnagyobb mennyiségben a fejlődő országokban vásárolják.

Ott pedig a benzinesnél jóval többe kerülő és a nagyobb súly miatt a földutakon nehezebben használható motorok iránti kereslet látványosan megcsappanhat. Megfizethetetlenné válhat a márka, ha nem segítik kormányzati ösztönzőkkel az e-motorok elterjedését. No meg a töltőhálózat kiépítését. Igaz, üzleti felhasználásnál ehhez csak a telephelyeken van szükség.

A Honda e-motoros flottája segíti a japán, a vietnámi és a thaiföldi posta munkáját, ezeket a motorokat gyorsan és egyszerűen kicserélhető akkukkal szerelik fel, hogy minél kevesebb munkaidő vesszen kárba a töltögetéssel. 2024-től három nagy teljesítményű hobbimotorral is színesítik a kínálatukat. Ez lesz a FUN EV széria, amelyhez egy gyerekeknek szánt Kids Fun EV modell is csatlakozik.

A 2022-es (idén márciussal zárult) üzleti évében 17 millió motorkerékpárt értékesítő

Honda a következő öt évben évi legalább egymillió elektromos motor eladását tűzte ki célul,

ez a mennyiség 2030-ban már elérheti a 3,5 millió darabot, ami a társaság teljes termelésének 15 százalékát tenné ki. Azaz az átállás tempója veretesnek nem igazán nevezhető, igaz, erre a benzingőzhöz és a sokszor agyatlan brummogtatáshoz szokott motoros közönség nagy része nem is vágyik.

A folyamatot egyelőre a technológiai fejlesztések is lassítják, a Honda valamennyi utóbb tervezett e-bike-ját azzal az új generációs szilárdtest-akkumulátorral szerelné fel, amelyen még dolgoznak a mérnökök.

A Hondának egyébként

a későbbiekben sem áll szándékában leállni a belső égésű motorok gyártásával,

inkább a károsanyag-kibocsátásukat igyekszik leszorítani, továbbá a szintetikus úton előállított hajtóanyag használatára próbálja felkészíteni a következő évtized kétkerekű modelljeit. Az sem lesz sokkal olcsóbb. A társaság Brazíliában már forgalmaz a környezetet kevésbé károsító etanol-benzin üzemanyagra optimalizált motorokat, s jövő évtől egyik legnagyobb piacán, Indiában is megjelenik ezekkel.

A tisztán etanolt elégető motorokon is folyamatosan dolgoznak. Az akkumulátorok egységesítésére alapozva cseretelep-hálózatot építenek ki a legnagyobb felvevőpiacaikon, Kínában, Japánban, Indonéziában és Indiában.

Mindenesetre a szabad motorozás élményét megpróbálják összeegyeztetni a klímavédelmi követelményekkel, ami nem lesz kompromisszumoktól mentes próbálkozás.

Ahogy nem volt az a Harley-Davidson számára sem, ám

az amerikai társaságnál már bő két éve kaphatók a nagy teljesítményű elektromos motorok,

amelyek a LiveWire almárkához tartoznak. Harmincezer dolláros induló áruk amerikai szemmel is húzósnak bizonyult, mire a Harley újított, és a LiveWire One modellel alább adta (az árat), ez a vas már 20 ezer dollárért is hazavihető.

A LiveWire-t, azaz az elektromos üzletágat a Harley egy üres tőzsdei társaság (SPAC) közvetítésével a tőzsdére akarja vinni, ezt tavaly decemberben jelentették be, de azóta