A Food Panda ételfutár cég anyavállalata hamar, mindössze három hónap elteltével térhet vissza az indexalkotók illusztris társaságába. Az index gondozásával megbízott Qontigo várhatóan hétfőn este, az európai piaczárás után jelenti be hivatalosan a változtatásokat, de elemzők kész tényként kezelik a cserét.

Fotó: Paul Zinken / DPA / AFP

A berlini székhelyű, különböző márkaneveken a világ mintegy negyven országában működő Delivery Hero a koronavírus-járvány egyik legnagyobb nyertese volt, ám a pandémia visszaszorulásával a készételek házhoz szállítása iránt is kisebb volt az igény, s ez meg is látszott a társaság üzleti számain, nyereségtermelő képességén is.

Hasonló ívet futott be a HelloFresh is,

amely az otthon könnyedén elkészíthető félkész élelmiszercsomagok összeállításával és kézbesítésével ért el a sikereket. Ahogy a járvány levonult, az emberek visszatértek régi szokásaikhoz, az éttermek forgalma felívelt, s

egyre kevesebben akartak otthon bíbelődni az ételkészítéssel,

különösen úgy, hogy az egyre magasabb foglalkoztatottság miatt társadalmi méretekben is kevesebb idő jut erre. A Delivery Hero és a HelloFresh útja itt kettévált, az előbbi felfelé, az utóbbi lefelé vette az irányt. A Delivery Hero második negyedéves eredményei alapján az online ételkiszállítással foglalkozó riválisaihoz csatlakozva csökkentette a 2022-es növekedési célokat, ugyanakkor a versenynyomás enyhülését tapasztalva javított a nyereségkilátásain.

A részvényárfolyam mindenesetre nem utal kincstári optimizmusra,

az évet nyitó 100 euróról 25-re zuhant május közepéig, onnan viszont 53 euróig kapaszkodott vissza augusztus közepére. A kurzus most 40 euró környékén oldalaz. A HelloFreshnél viszont egyenletes a lecsúszás, az év eleji 73 euróra 23 euróra zsugorodott a papír értéke.

A Delivery Hero 2020-ban a pénzügyi praktikái miatt csődbe ment Wirecard fintech társaságot váltotta a DAX-kosárban, ahonnan idén júniusban a Beiersdorf kozmetikai óriás szorította ki – úgy tűnik, átmenetileg.