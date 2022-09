Az elmúlt napokban újra jókora tőzsdei zuhanást láthattunk, és ennek során a legfontosabb index, az amerikai S&P 500 immár harmadszor esett több mint 10 százalékkal az előző lokális, illetve az első esetben az abszolút csúcsról. A Bespoke Investment szerint ez egy szokatlan helyzet, ezért érdemes utánanézni, mi zajlott le ilyenkor a múltban, és mire számíthatunk most.

Fotó: Shutterstock

A szerdai, 75 bázispontos amerikai kamatemelés után kiadósat zuhantak az amerikai piacok, és ez a folyamat tegnap megismétlődött. A várható monetáris politikai lépések mellett ebben vélhetően az eszkalálódó orosz–ukrán háborús helyzet is szerepet játszik, de immár technikai szempontból is érdekes dolgok történnek a piacon. Az S&P 500 tegnap a korábbi abszolút csúcsnál 20 százalékkal alacsonyabb szint alá csúszott be, idén immár többedik alkalommal, ezért most már egyre inkább medvepiacnak, eső trendnek minősíti a piac a folyamatot, már kevesen beszélnek korrekcióról.

A júniusi mélypontot ugyan nem érte még el az index, de a Bespoke Investment elemzői szerint egy másik jellegzetes formáció alakult ki, ami a masszív medvepiacok jellemzője szokott lenni. Az index alakulásában ugyanis megfigyelhető, hogy az év elején indult eső trendben most már háromszor is bekövetkezett az, hogy az index értéke egy huzamban több mint 10 százalékkal esett.

Az első nagy esés februárig tartott, és 13 százalékos volt, ezt egy 11,1 százalékos felpattanás követte. Onnan azonban egy kiadós, 20,8 százalékos zuhanás zajlott júniusig, amely önmagában eléri a medvepiaci határt, noha már nem is az abszolút csúcsról indult. Ezt a nyár folyamán egy kiadós, 17,4 százalékos felpattanás követte, azonban szeptember folyamán ismét zuhanás következett, melynek mértéke mostanra meghaladta a 10 százalékot, így immár megvan a harmadik, 10 százalékot is meghaladó eső szakasz a trenden belül.

Ez a helyzet viszonylag ritka, és többnyire a kiadós medvepiacok jellemzője. Az 1973 elején indult és 1974 őszéig tartó stabil medvepiac során

a harmadik szakasz különösen erős volt: meghaladta a 37 százalékos mértéket.

Ekkor történt Nixon elnök lemondása, és az első olajválság is ebben az időszakban csúcsosodott ki.

A következő medvepiac az 1980–1982-es volt: itt az első hullám volt a legnagyobb, közel 20 százalékkal, a második és a harmadik egyaránt 15 százalék körüli volt, ekkor azonban visszament a medve a barlangjába, és elképesztő fellendülés indult, amelynek csak az első, gyors szakaszában 68 százalékkal emelkedett az index. Hozzá kell azonban tenni, hogy ez a medvepiac az 1965–1982 közti hosszú, több nagy zuhanást és emelkedést tartalmazó, de alapvetően stagnáló 17 éves szakasz lezárása volt. Ezt óriási fellendülés követte, amely a rövid, 1987-es összeomlást figyelmen kívül hagyva az ezredfordulóig tartott.

Az 1987-es tulajdonképpen egy villámösszeomlás volt, mindössze öt hónapig tartott, és a piac a mélypontot mindjárt az első hullám után elérte. Sőt, az esés nagy része egyetlen napra korlátozódott, ami ettől volt különleges:

egy nap alatt 30 százalékos indexzuhanásra korábban és azóta sem volt példa.

A következő két hullám inkább már csak utórengés volt, ahol ugyan elérte az esés mértéke a 10 százalékot, de már nem került új mélypontra az index.

Fotó: Angela Weiss / AFP

Lássuk, mi történt a 21. század medvepiacain. A 2000-ben induló eső trend különösen kegyetlen volt: öt olyan zuhanó szakasz volt benne, amikor az index több mint 10 százalékkal esett, ráadásul csak az első volt 10 százalék körüli, a következő kettő 27 százalékos volt, majd egy 32 százalékos jött, az utolsó pedig a 20 százalékot közelítette. Hozzá kell tenni, hogy ez a medvepiac egy 18 éves, elképesztő szárnyalást hozó emelkedő trendet zárt le, így nem meglepő a mértéke.

A 2007–2009-es medvepiac ugyancsak kegyetlen volt, öt nagy zuhanó szakasszal, melyek mindegyike meghaladta a 15 százalékot,

de három közülük a 25 százalékot is.

Aki úgy gondolta, hogy a három kiadós esés a trend végét jelentette, és bevásárolt, keservesen csalódott, hisz még utána jött a nemulass java. Utána viszont el is indult az újabb példátlanul hosszú és különösen nagy emelkedést hozó, az idei év januárjáig tartó, gigantikus emelkedő trend.

Kérdés, vajon most mi következik. A 20. századi eső trendek alapján akár véget is érhetne a mostani medvepiac, azonban az esés teljes mértéke jóval kisebb volt eddig, mint akkor. Ha a 21. századi előzményeket nézzük, akkor még nagy zuhanás állhat előttünk, vagy úgy, hogy a jelenlegi, harmadik szakasz folytatódik, vagy úgy, hogy egy újabb felpattanás után további, kiadós hullámok jönnek még.