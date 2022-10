A dollárúthenger a közép-európai régióban nem tudta eddig letarolni a cseh koronát – a forinttól és a zlotytól eltérően –, mégpedig azért, mert a cseh jegybank (CNB) megfizette az árát: csak az utóbbi két hétben az ING elemzőinek becslése szerint 8 milliárd eurónak megfelelő devizát adott el a piacon, ami a teljes magyar devizatartalék egynegyedének felel meg.

Fotó: Shutterstock

Bár van ott még, ahonnan ez jött – a korábbi években, amikor a koronát az erősödés ellen védte devizavásárlásokkal, hatalmas tartalékot halmozott fel a prágai intézmény –, a végtelenségig azért ezt nem lehet folytatni. A bank májusban kezdte a korona-karbantartó intervenciókat – amikor világossá vált, hogy új elnöke alatt a nyártól befejezi a korábbi egy év kamatemeléseit –, és azóta mintegy 30 milliárd eurót költhetett el, majdnem annyit, mint a magyar devizatartalék.

Az elköltött összeg a cseh devizatartalék majdnem egyötöde, és az utóbbi hetekben emelkedett a nyomás: a most elfolyt 8 milliárdnál csak egyszer tolt többet a CNB a piacba, három hónappal ezelőtt – írta jegyzetében Frantisek Taborsky, az ING deviza- és kötvénystratégája az EMEA régióban.

A múlt hét fejleményei visszahozták a kérdést, mikor érkezik el a CNB a fájdalomküszöbéig, és meddig marad a piacon – vonta le a következtetést a szakember. Az nem valószínű, hogy ezt be is jelentené novemberi, illetve decemberi üléseit követően, de a befektetők fejében akkor is ez jár. Ha a szeptemberi ütemben fogy tovább a tartalék, év végére elérhetik a 30 százalékot – amit az ING a fájdalomküszöbnek vél –, és újragondolhatják a viselkedésüket – véli az elemző.

Nem könnyű időszak jön, hiszen ahogy közeledik az energiahiánnyal fenyegető tél, várhatóan fennmarad a nyomás a közép-európai devizákon, ráadásul a következő két hétben az S&P és a Fitch is felülvizsgálja Csehország hitelminősítését. Mindezek miatt is valószínűleg nem enyhül a nyomás és a piacok koronaeladásokkal tesztelik a jegybankot.

Ha ez a változat jön be, nem azt várjuk, hogy a CNB bejelenti, hogy kilép a piacról, hanem azt, hogy csöndben 24,6-7-re vonja vissza az euró ellenében a korona szintjeit, és macska–egér játékot játszik a piaccal

– jósolta Taborsky.