Zenekiadókkal tárgyal a TikTok anyavállalata, a ByteDance a streaming-zeneszolgáltatás globális kiterjesztéséről, hogy versenyezzen az iparág vezető vállalataival. Köztük a Spotify Technology is a célkeresztbe került. Bár az ügyet ismerők szerint továbbra is számos akadály tornyosul a ByteDance előtt, de a kínai vállalat elszánt, hogy integrálja a streaming-zeneszolgáltatást, amely immár a zeneipar döntő szegmense.

A tervek szerint a világ vezető zene platformjává fejlődne a TikTok.

Fotó: Shutterstock

A Resso platform, a ByteDance zenestreaming-szolgáltatása,

egyelőre csak Indiában, Indonéziában és Brazíliában elérhető.

Fontos hídfő lenne az Egyesült Államok piacára való belépés, de a ByteDance alapvetően globális szolgáltatásra törekszik. A tervek szerint a felhasználók számára rövid formátumú videó előzetesek ajánlanák a dalokat, majd feliratkozhatnának a teljes változatra. Ezért most

a ByteDance a lejátszási engedélyek standard jogdíjairól tárgyal a kiadókkal.

A kiszivárgott információk szerint a tárgyalások időnként feszült légkörben zajlottak, heves vita alakult ki arról, hogy a TikTok platformja mekkora promóciós előny a dalszerzőknek. A robbanásszerűen terjedő TikTok már eddig is sok dalt segített a listákra, miután vírusszerűen terjedt a fiatal felhasználók körében. Ilyen volt például a Glass Animals Heat Waves című dala, amely a TikTokon indult.

A ByteDance két legyet ütne egy csapásra. Egyrészt a zenestreaming révén az óriásira duzzadt felhasználói bázisát az ökoszisztémáján belül tartaná. Másfelől, a zene-előfizetés újabb bevételi forrást nyitna meg, persze kérdés, mennyi jogdíjat kell fizetni a kiadóknak. A The Wall Street Journal emlékeztet, hogy

a piacvezető Spotify a podcastok és hangoskönyvek piacán terjeszkedik, hogy javítsa a marginokat.

Zenestreaming-szolgáltatásának bővítéséhez a kínai internetes vállalatnak megállapodásokat kell kötnie az összes nagy zenekiadóval. Figyelmeztető jel, hogy a Sony Music Group engedélye a közelmúltban mindhárom országban lejárt, ahol a Resso már működik. Ezért el kellett távolítani a Sony dalkönyvtárát az alkalmazásból.

Az Apple Musicnak és az Alphabet YouTube-jának is jelentős a részesedése a zenestreaming piacán. Ráadásul a YouTube is a rövid formátumú videók felé hajlik, s hasonló közönséget vonz, mint a TikTok. A Spotify által úttörőnek számító freemium modellhez hasonlóan a Resso is kínál ingyenes, hirdetésekkel támogatott szintet. De a Resso-felhasználók közül csak kevesen választják a fizetős szolgáltatást. Míg a Spotify esetében 45 százalékos az ingyenesről fizetősre váltók konverziós aránya. Egyes piacokon, például Indonéziában, a Resso különböző üzleti modellekkel kísérletezik, például a felhasználók ingyenes hallgatási időszakot kapnak, ha videóhirdetést néznek.

A ByteDance nemcsak a Resso piacának bővítésén dolgozik, de azt is vizsgálja, miként integrálható a Resso a TikTok alkalmazásba.

Az integráció megkönnyítené a TikTok-on hirdető művészeknek, hogy több pénzt keressenek a streaming révén.

Tavaly megháromszorozódott a ByteDance működési vesztesége, s meghaladta a hétmilliárd dollárt, ám az idei első negyedévben működési nyereséget produkált. Bár a vállalat gyorsan növeli bevételeit, s rengeteg készpénzt halmoz fel, de a nettó eredményekre több tízmilliárd dolláros súllyal nehezednek az átváltható értékpapírok nem realizált árfolyamveszteségei. Mindamellett dollármilliárdok öntenek a TikTok platformba.