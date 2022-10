Nincs még itt a kockázatvállalás ideje a tőzsdéken, ahol a megugró infláció még, a recesszió pedig már kihívást jelent. A részvénypiaci környezetet az erős dollár és a magas kötvényhozamok sem teszik vonzóvá, de vannak érvek az óvatos optimizmus mellett is – derült ki a KBC Equitas őszi piaci kitekintő előadásából.

Fotó: Shutterstock

A rizikósabb eszközök kereslete kétéves mélypontra zuhant az idén, láthatóan visszaesett a kockázati étvágy, amit a tőzsde mellett a kriptoeszközök vesszőfutása is jól jelez. A vételi kedvet pedig egyelőre az összezuhanó árfolyamok sem hozták meg. Ráadásul a kötvénypiac is formán kívül van, nem tett jó lóra az sem, aki tőzsdei kitettségét leépítve ide nyergelt át, egyes kötvény-ETF-ek 40-50 százalékos zuhanást is regisztráltak már – vont szomorú mérleget Cinkotai Norbert, a brókerház vezető elemzője, elismerve, hogy a nyugati társaiknál jóval vonzóbb magyar lakossági állampapírok más kategóriába tartoznak.

A brókerháznál úgy vélik, mindezek miatt még nem jött el a kockázatvállalás ideje, nem érdemes felülsúlyozni a rizikós befektetéseket.

A dollár masszív erősödése és a forint gyengülése viszont ismét fókuszba állította a diverzifikáció szerepét, a hazai fizetőeszköz leértékelődése ugyanis még ezen eszközök hozamán is sokat javított.

Egy kedvezően alakuló vállalati gyorsjelentési szezon azonban akár egy tartósabb ralit is hozhatna az idén gyengélkedő részvénypiacokon, ahogyan – kontraindikátorként – bizakodásra ad okot az is, hogy az alapkezelői és befektetői hangulatindexek is meglehetősen pesszimisták, vagyis lassan már nem lesz kinek átállni az eladói oldalra.

Ami a magyar tőzsdét illeti, itt is összetett a kép. A helyi papírok kilátásai összességében nem tűnek rossznak, különösen a jelenlegi árazásuk mellett, de a makrogazdasági kockázatok, a dollárerő, valamint a feltörekvő piacok általános mellőzöttsége rövid távon nem kedvez a pesti tőzsdének.

A két legforgalmasabb hazai részvény, az OTP és a Mol kapcsán is inkább a kockázatokat hangsúlyozták a szakértők. Az OTP makropapírként működik, megítélésének nem tesznek jót a borús gazdasági kilátások és az, hogy a befektetők kerülik a régiós piacokat. A magas kamatkörnyezetben a hitelvolumenek már nem tudnak pörögni a pénzintézetnél, de ezt a magasabb árrések ellensúlyozhatják, így összességében vegyes a kép. A Molnál az energetikai kockázatok dominálnak, és nem kedvez az sem, hogy az olcsóbb orosz olajon megtermelt nyereség egy részét a költségvetés fölözi le.

Az inflációval és a forintgyengüléssel szembeni védelem szempontjából inkább a két másik blue chip, a Richter és a Magyar Telekom lehet most érdekes a befektetőknek.

Mivel a Richter a bevételeinek több mint 90 százalékát devizában szerzi, ez nagyban növeli a gyógyszergyártó forintban kifejezett exportforgalmát, ami a harmadik negyedéves eredményszámokban is tükröződni fog. A társaság 2022 egészében is dinamikus bevételbővülésről adhat számot, ami a következő években némileg lassulhat. Profitsoron várhatóan nem jelent majd gondot az ezer forintot meghaladó egy részvényre jutó eredmény (EPS) megugrása sem. A kurzus szeptember vége óta mintegy 15 százalékot erősödött, ezzel elkezdte a helyén kezelni a piac a részvényt, a KBC 9900 forintos fair értékbecslésének azonban még a közelében sincs az érték.

A Magyar Telekomnak nem tett jót a távközlési szektorra kivetett újabb különadó, és a vételi lendület is hiányzik a részvényből. A társaság ezzel együtt rendre erős üzemi eredményt szállít, ami jelzi, hogy az eredménytermelés az adók ellenére is stabil. A KBC szerint az inflációt az árak emelésével ellensúlyozni tudja a vállalat, aminek az alacsony marzsok és a szektorra jellemző kötöttebb költségszerkezet miatt pozitív profitvonzata lehet.

A Magyar Telekom részvényeibe már beépültek a kockázatok, a piac tehát a legpesszimistább forgatókönyvet árazza, miközben a felértékelődési lehetőség meglehetősen nagy a papírnál – hangsúlyozta Cinkotai Norbert.