Budapesti békecsúcs: az elemző szerint Ukrajna újjáépítése új gazdasági lehetőségeket hozhat Magyarországnak
A budapesti találkozó gazdasági következményei alapvetően attól függnek, sikerül-e a feleknek valamilyen áttörést elérniük – mondta a Világgazdaságnak Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója Donald Trump és Vlagyimir Putyin közeljövőbeli magyarországi tárgyalása kapcsán. Hozzátette: már egy részleges fegyverszünet vagy béke is kedvezően hatna a piacokra, míg egy körvonalazódó békeszerződés vagy tényleges rendezés óriási gazdasági változásokat indíthatna el.
A szakértő ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a negatív forgatókönyvnek is megvannak a maga veszélyei: ha a tárgyalások kudarcba fulladnának, és nőne az orosz–amerikai feszültség, az tovább növelné a bizonytalanságot és az inflációs nyomást világszerte.
Így alakulhatnak az energiaárak és befektetői bizalom
Egy pozitív tárgyalási kimenet először az energiapiacokon éreztetné hatását. A nyersanyagárak mérséklődése – különösen a gázé és az olajé – gyorsan csökkentené az inflációt Európában, és stabilizálná a logisztikai láncokat a kelet-európai régióban.
A befektetői bizalom is erősödne, főként akkor, ha Magyarország meg tudná őrizni hídszerepét Kelet és Nyugat között
– hangsúlyozta Bendarzsevszkij Anton. A háború közvetlen közelsége az elmúlt években növelte a régió geopolitikai és logisztikai kockázatait. A tartós rendezés ezért nemcsak politikai, hanem gazdasági értelemben is stabilizáló tényező lenne, különösen Közép-Európában.
A béke a legerősebb gazdasági ösztönző
A legnagyobb gazdasági hatása egyértelműen a békekötésnek lenne. Az ukrán export újraindulása és a regionális kereskedelem fellendülése révén Budapest – logisztikai és mezőgazdasági kapcsolatai miatt – közvetlenül is profitálhatna a folyamatból. Az energiaárak mérséklődése enyhítené az inflációt, és csökkentené a költségvetési kiadásokat, például a rezsitámogatások terén.
Az Oeconomus igazgatója szerint a béke részben az orosz gazdaság számára is új lehetőségeket nyithatna. Bár a háború előtti állapothoz való teljes visszatérés nem reális, bizonyos mértékű visszaintegrálódás az európai piacokra elképzelhető – mondta.
Az orosz energiahordozók újbóli megjelenése, illetve az energiaárak csökkenése javítaná az európai ipar versenyképességét, ami beruházási és termelési lendületet adhatna a kontinensnek.
Újjáépítési lehetőségek Ukrajnában
A szakértő szerint a békerendezés egy további dimenziója a háború utáni újjáépítés. Tartós béke esetén lehetőségek nyílnának meg az európai cégek számára, hogy részt vegyenek Ukrajna helyreállításában.
A magyar vállalatoknak is van keresnivalójuk ezen a területen: a logisztika, az energetikai infrastruktúra és az építőipar olyan szektorok, ahol komoly tudás- és tőkeállománnyal rendelkezünk – fogalmazott Bendarzsevszkij Anton.
A szakértő szerint a béke tehát nemcsak humanitárius, hanem gazdasági értelemben is kulcsfontosságú lenne
- az infláció mérséklődése,
- a régió stabilitása
- és az európai gazdasági növekedés
szempontjából egyaránt.
Most dől el a budapesti békecsúcs sorsa: Szijjártó Péter váratlanul a világ túloldalán tűnt fel, onnan üzent a magyaroknak – "Komoly napok jönnek"
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megérkezett Amerikába. A budapesti Trump–Putyin-csúcstalálkozó részleteit tárgyalhatják, valamint terítékre kerülhet a kettős adóztatási rendszer problémája is, amelynek csak a kárát látja a magyar gazdaság.