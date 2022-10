Javította idei éves kilátásait a Coca-Cola, miután a harmadik negyedévben mind az árbevétele, mind anyeresége felülmúlta a Wall Street várakozásait.

Fotó: Artur Widak / NurPhoto via AFP

A vállalat a gyorsjelentése bemutatásakor egyúttal kitekintést adott a jövő évre is, kiemelve, hogy az infláció várhatóan tovább növeli a kiadásait, és a nyersanyagárak továbbra is változékonyak maradnak. Az előrejelzés szerint az erős dollár is terheli majd eredményszámait. A konkrétumokkal azonban egyelőre, sőt egészen 2023 elejéig adós marad a menedzsment.

Visszatérve a harmadik negyedévhez az italgyártó óriás 2,83 milliárd dollár, azaz részvényenként (EPS) 65 cent nettó nyereséget jelentett, szemben az egy évvel korábbi 2,47 milliárd dollárral és 57 centtel. A piac egyébként 1 centtel kevesebbre számított.

Bevételágon is alábecsülték az ikonikus vállalatot az elemzők, hiszen a korrigált nettó árbevétel 10 százalékkal, 11,05 milliárd dollárra emelkedett, messze meghaladva a 10,52 milliárd dolláros várakozást.

A szerves, vagyis a szervezeti változásoktól megtisztított bevételnövekedés elérte a 16 százalékot, amit a vállalat a portfóliójához tartozó termékek magasabb áraival gazdálkodott ki.

Az árfolyamváltozások kiszűrésére alkalmas volumenértékesítés 4 százalékkal emelkedett a cégnél, miközben más fogyasztásicikk-gyártóknál – például a Procter & Gamble-nél – az infláció miatt visszaesett a forgalom.

A szénsavas üdítőitalok szegmense 3 százalékos volumennövekedést jelentett, a Coke Zero Sugar-eladások pedig nem kevesebb, mint 11 százalékkal lőttek ki a negyedévben.

A vállalat kávé- és teaüzletágának mennyiségi bővülése 5 százalékot tett ki, amit a Powerade, a Bodyarmor és a Costa Coffee terjeszkedése hajtott.

A táplálkozás, gyümölcslevek, tejtermékek és növényi alapú italok divíziója stagnált, amit a helyi márkák iránti csökkenő kelet-európai kereslet okozott.

A Coca-Cola az idei pénzügyi évre most már 6-7 százalékos EPS-növekedést vár, szemben a korábbi 5-6 százalékkal. A vállalat emellett a szerves bevételnövekedésre vonatkozó kilátásait is 14-15 százalékra emelte a korábbi 12-13 százalékos sávból.

Az üdítőital-gyártó részvényei az amerikai tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben 2,4 százalékkal, 59 dollárra drágultak.