A brit BAE Systems fegyvergyártó közölte, hogy több ország is érdeklődik az M777-esek iránt. Ezért az amerikai hadsereggel tárgyalnak a gyártás újraindításáról. A Vickers által fejlesztett fegyver gyártási programját ugyanis az Amerikai Egyesült Államok irányítja, és

minden külföldi értékesítéshez Washington jóváhagyása szükséges.

Fotó: AFP

Az utolsó vásárló India volt, a megrendelés teljesítése már az utolsó fázisban van.

Sokoldalú fegyver az M777-es, amely könnyűszerkezete miatt ejtőernyővel is desszantolható. A hagyományos 155 milliméteres lőszerek mellett a GPS-irányítású M982 Excalibur lövedékekkel is használható. Ezek a céltól számított tíz láb sugarú körön belül csapódnak be, 30 mérföldes hatótávolsággal. Nagy port kavart, hogy az ukrán hadsereg is hozzájutott Excalibur lövedékekhez. Ráadásul ötfős személyzet elegendő a terepen is könnyen szállítható fegyver kezeléséhez.

Az M777-esek esetleges feltámadása jól példázza, hogy az ukrajnai háború átalakítja a globális hadiipart.

Az olyan nagy horderejű fegyverek, mint az amerikai M142 nagy mobilitású tüzérségi rakétarendszer, a Himars vagy az angol–svéd NLAW hordozható páncéltörő rakéta, amelyek nagyon hatékonynak bizonyultak az orosz erőkkel szemben, valószínűleg új megrendeléseket nyernek – mondják az elemzők. Eközben

az orosz fegyverek gyenge teljesítménye várhatóan visszafogja Moszkva eladásait a globális piacokon.





Fotó: NurPhoto via AFP

A tarackok, vagyis a mobil, hosszú csövű harctéri lövegek osztálya már régóta a modern tüzérség sarokköve. Az ukrajnai háborúban azonban jelentősebb szerepet kaptak, mint más közelmúltbeli konfliktusokban, például az Afganisztánban vagy Irakban. A csapatok számára könnyen kezelhető és jóval olcsóbb, mint a hasonló típusú nyugati tüzérségi eszközök. Az M777 precizitása korábban csak lézervezérelt lövedékekkel vagy levegő-föld rakétákkal volt elérhető. De

az amerikai irányított rakétarendszerekben használt rakéták 150 ezer dollárba kerülnek, míg az M777 tarackban használt szabványos tüzérségi lövedékek 800-ba, de még a GPS-vezérelt Excalibur lőszerek is csak 68 ezerbe.

Az ukrajnai háborúban megmutatkozik a különböző tüzérségi rendszerek hatékonysága – mondta Mark Signorelli, a BAE üzletfejlesztési alelnöke. Hozzátéve: 500 tarack megrendelésére számít, ha az érdeklődők, köztük a közép-európai országok valóban vásárolnak.

Az amerikai hadsereg várhatóan nem növeli az M777-esekből álló készletét, mert a hadsereg és a tengerészgyalogság több mint ezer tarackot vásárolt, amiket 2005-ben állítottak szolgálatba.

Phillips O’Brien, a skóciai St. Andrews-i Egyetem stratégiai tanulmányok professzora úgy véli: a Himars és más nyugati rakétarendszerek valószínűleg fontosabbak voltak az orosz logisztikai és irányítóközpontok megsemmisítésében. De

amikor az orosz katonák felvonultak a terepen, akkor az ukrán hadrendbe állított M777 lövegek döntő szerepet kaptak.

Vannak azért gyengeségei is az M777-esnek, ellentétben az Ukrajnában szintén használt német Panzerhaubitze 2000 és a francia Caesar önjáró lövegekkel, ugyanis az M777-est vontatni kell. És az ukrán katonai hírszerzés egyik tisztje szerint alacsonyabb a tűzgyorsasága, mint a többi európai lövegé. Ám ezt eddig felülírta a pontossága és az egyszerű használata. És egyértelműen fölényben van az ukrán hadrendbe állított szovjet tüzérségi eszközökkel szemben. Az is fontos, hogy lövedékek jóval szélesebb skáláját használhatják.

A BAE becslése szerint 30-36 hónapba telne az M777 teljes gyártásának újraindítása,

mivel a vállalatnak új titánanyag-beszállítóra van szüksége a fegyver könnyű alkatrészeinek gyártásához.