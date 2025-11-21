Deviza
EUR/HUF383.44 +0.04% USD/HUF332.89 0% GBP/HUF436.11 0% CHF/HUF411.69 0% PLN/HUF90.43 0% RON/HUF75.31 0% CZK/HUF15.83 0% EUR/HUF383.44 +0.04% USD/HUF332.89 0% GBP/HUF436.11 0% CHF/HUF411.69 0% PLN/HUF90.43 0% RON/HUF75.31 0% CZK/HUF15.83 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Ukrajna
Volodimir Zelenszkij
orosz-ukrán háború

Zelenszkij az ukrán néphez fordult, drámai beszédet tartott: „Ez a történelmünk legnehezebb pillanata, választanunk kell” – videó

Zelenszkij csütörtök esti üzenetében az ukrán történelem egyik legnehezebb pillanatának nevezte a jelenlegi helyzetet, ahol Kijev a Trump-kormány által átadott 28 pontos béketerv elfogadása vagy elutasítása között kénytelen választani.
VG
2025.11.21, 18:02
Frissítve: 2025.11.21, 18:30

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtök esti videóüzenetében arra utalt, hogy országa jelenleg történelmének egyik legsúlyosabb döntéshozatali helyzetében van, ahol a Trump-kormányzat által javasolt 28 pontos békedokumentum elfogadása vagy visszautasítása kulcsfontosságú választás elé állítja Ukrajnát.

Zelenszkij az ukrán néphez fordult, drámai beszédet tartott: „Ez a történelmünk legnehezebb pillanata, választanunk kell” – videó
Fotó: AFP

A nyilatkozat hátterében a Fehér Ház által Kijevnek átadott, Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Kirill Dmitrijev orosz tanácsadó által kidolgozott terv áll, amelyet Donald Trump amerikai elnök jóváhagyott. A dokumentum értelmében Kijev lemondana Donbászról, míg Herszon és Zaporizzsja megyékben a frontvonal képezné a határt.

Az ukrán hadsereg létszámának 600 ezer főben korlátoznák, valamint Kijev lemondana a NATO-csatlakozásról. Minden fél amnesztiát kapna a háború során elkövetett cselekményekért. A terv azt is előírja, hogy Ukrajna 100 napon belül választást tartson. Oroszország vállalja, hogy nem támadja meg szomszédait, a NATO pedig nem terjeszkedik tovább. 

Kijev biztonsági garanciákat kapna Washingtontól. Ukrajna jogosult az EU-tagságra és átmeneti kedvezménnyel hozzáférhetne az uniós piachoz. A megállapodás értelmében fokozatosan feloldanák a Moszkva elleni szankciókat. Ukrajna átvenné az EU vallási és nyelvi kisebbségvédelmi szabályait, míg a zaporizzsjai atomerőművet az IAEA felügyelete alatt indítják újra; 

a megtermelt áram 50-50 százalékban oszlana meg Oroszország és Ukrajna között.

Zelenszkij a méltóság és szabadság napja alkalmából rögzített üzenetében hangsúlyozta: „Most történelmünk egyik legnehezebb pillanata van. Óriási a nyomás Ukrajnán. Az ország egy nagyon nehéz választás előtt állhat – vagy a méltóság elvesztése, vagy egy kulcsfontosságú partner elvesztésének kockázata. Vagy teljesítjük a 28 pontot, vagy rendkívül nehéz tél következik, a legnehezebb.” 

Az elnök nem nevezte meg közvetlenül a tervet, de a kontextus – beleértve a csütörtöki amerikai küldöttséggel folytatott megbeszélést – egyértelműen erre utal. Hivatala megerősítette, hogy konstruktív, őszinte és gyors munkát kezdenek a javaslaton, miközben hangsúlyozzák Ukrajna alapelveinek érvényesítését.

Trump a pénteki Fox News-interjújában szigorú határidőt szabott: választ vár péntekig, vagyis november 27-ig, de nyitott a meghosszabbításra. A Kreml óvatos: szóvivője, Dmitrij Peszkov szerint hivatalosan még nem kapták meg a javaslatot, de figyelemmel kísérik a fejleményeket. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Zelenszkij várhatóan a jövő héten telefonon egyeztet Trumppal a diplomáciai lehetőségekről. 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12399 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.