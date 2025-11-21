Eddig nem látott felvételek az új M1-es hídról, akkora a tempó, hogy éjszaka sem lassítanak – nincs mit tenni, be kell „férnie" az új sávoknak

Az M1-es autópálya fejlesztése a Budapest–Győr-útvonalon új szakaszába lépett: több helyszínen éjjel-nappal folyik a munka, miközben az érintett hidak és átkelő műtárgyak felújítása vagy újjáépítése zajlik. Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. most látványos fotókon mutatta be az egyik híd kivitelezésének előrehaladását, ezzel ritkán látott pillanatokat engedve a nagyközönségnek – írta a Magyar Építők.

Az M1-es autópálya bővítése látványos ütemben halad: a munkások éjjel-nappal dolgoznak a hidakon és egyéb átkelő műtárgyakon / Fotó: MKIF

A bővítés során kiemelt figyelmet kapnak a hidak, hiszen az újabb sávok építése után nagyobb teret kell átívelniük. Emellett a csomópontok kialakítása is gyakran új átkelőket igényel, amelyek megfelelő előkészítése alapfeltétele a biztonságos és gördülékeny forgalomnak.

A munkálatok egy részét éjszaka, folyamatos nappali munkavégzés keretében végzik, így a hideg időjárás ellenére sem áll meg a fejlesztés. A Facebookon közzétett képek szerint „a zsaluzás biztonsággal végezhető az éjjeli órákban is, így a szakemberek éjt nappallá téve dolgoznak a Bicskétől nyugatra fekvő Nagyegyházánál.”

Gyorsan bővül az M1-es autópálya

A teljes projekt a tervek szerint 2028. augusztus végére ér az M0-s és Bicske közötti szakaszon, míg a Bábolna térségében található Concó pihenőig tartó rész 2029. augusztus végéig készül el. A fejlesztés végére az 1-es sztráda 78 km hosszan bővül 2x3 sávra, oldalanként pedig egy-egy teljes értékű forgalmi sávként használható, ún. intelligens leállósáv is épül.

A korszerűsítésnek köszönhetően Budapest és Győr között a forgalom akár 2x4 sávon is haladhat majd, jelentősen csökkentve a torlódásokat és növelve az útbiztonságot. Az M1-es bővítése nemcsak gyorsabb közlekedést, hanem modernebb és tágasabb autópályát is ígér a jövő közlekedőinek.