Megütötték a forintot és a Molt, csak az OTP-sek örülhetnek a nap végén

Pesszimista hangulat uralta a tőzsdéket pénteken, a tengerentúlon és Európában is folytatódott a lejtmenet a mesterségesintelligencia-részvények túlértékeltségével kapcsolatos aggodalmak miatt. A befektetők elbántak a hadiipari cégek papírjaival is, miután egyre több részlet ismert az amerikai béketervről, amely rövid időn belül pontot tenne az orosz–ukrán háború végére.

Elbántak a Mollal, csak az OTP tudott erősödni a magyar blue chipek közül / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A pesti tőzsdén is az eladók voltak többségben, a BUX végül 0,3 százalékos mínuszba, 107 255 ponton nyugtázta a napot.