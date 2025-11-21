Megütötték a forintot és a Molt, csak az OTP-sek örülhetnek a nap végén
Pesszimista hangulat uralta a tőzsdéket pénteken, a tengerentúlon és Európában is folytatódott a lejtmenet a mesterségesintelligencia-részvények túlértékeltségével kapcsolatos aggodalmak miatt. A befektetők elbántak a hadiipari cégek papírjaival is, miután egyre több részlet ismert az amerikai béketervről, amely rövid időn belül pontot tenne az orosz–ukrán háború végére.
A pesti tőzsdén is az eladók voltak többségben, a BUX végül 0,3 százalékos mínuszba, 107 255 ponton nyugtázta a napot.
A hazai tőzsdét egymaga próbálta húzni az OTP, amely 1,2 százalékkal 32 740 forintra drágult.
A Mol részvényeit 2,7 százalékkal 3018 forintig ütötték, a Richter kurzusa 0,8 százalékkal 9615 forintig esett, a Magyar Telekom papírjai pedig 1 százalékkal 1714 forintig csúsztak vissza.
A magyar védelmi szektort képviselő részvényektől is szabadultak a befektetők, a 4iG 1,9 százalékkal, a Rába pedig 3,5 százalékot zuhant.
A forintot szemmel láthatóan megviselte Virág Barnabás MNB-alelnök pénteken bejelentett, némileg váratlan lemondása. A hazai fizetőeszköznél előző nap indult negatív korrekció így felerősödött.
Az euró jegyzése 385 forint felett is járt, a pesti tőzsde zárásakor pedig 384 forintot kértek a közös európai fizetőeszközért, ami 0,4 százalékos forintgyengülést jelent.
A dollár 0,6 százalékkal drágult a forint ellenében, a kurzus ezzel a 334-es szint közelébe emelkedett.
A régiós fizetőeszközökhöz képest is gyengén teljesített a forint, a lengyel zloty és a cseh korona is 0,2 százalékkal drágult.