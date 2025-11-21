Úgy lopták szét az országot, hogy közben bombázták a honfitársaikat, Zelenszkijt ez nem érdekli, mindenkit befenyített

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte a törvényhozókkal, hogy kiáll kabinetfőnöke mellett és elutasítja a követeléseket, hogy menessze legfőbb tisztviselőjét és közeli szövetségesét, Andrij Jermakot – tudta meg a Bloomberg, hogy mi zajlott az ukrán vezető és pártja csütörtök késő esti találkozóján.

Hiába követelik sokan Jermak távozását az Ukrán Elnöki Hivatal éléről, Zelenszkij kiáll mellette / Fotó: Remo Casilli / Reuters

Egyelőre a helyén marad a kabinetfőnök

A Nép Szolgája párton belül egyre hangosabbak a Zelenszkij-rendszert bíráló hangok, és immár új kormánykoalíciót és nemzeti egységkormányt sürgetnek.

Az indulatok azután hágtak a tetőfokra, hogy kiderült, az Energoatom nukleáris energiatermelő vállalat egy-egy szerződése értékének a 10-15 százalékát zsebre tehették, többek között az energia-infrastruktúra védelmi szerkezeteinek építésében érintett vállalatoktól. Azaz a hőenergiát biztosító szektorba érkező külföldi támogatások egy részét a vezetők ellophatták, pont akkor, amikor az oroszok nagy erővel támadták ezt az infrastruktúrát és az áramkimaradások gyakoriak voltak.

A korrupciós botrány érinti az Energoatom tisztviselőit és Timur Mindics üzletembert, a Kvartal–95 gyártócég társtulajdonosát is. Utóbbiban Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek korábban részesedése volt, míg az üzletember a közeli barátja. Mindics még azelőtt elmenekült, hogy letartóztathatták volna. Zelenszkij, akit nem gyanúsítanak a korrupciós ügyben, szankciókat vezetett be az aranyvécével rendelkező Mindics és egy másik üzletember ellen.

Az ukrán politikában nagy hatalommal bíró Jermak nem érintett az egy hete kirobbant korrupciós botrányban. A törvényhozók szerint ugyanakkor ő az ötletgazdája annak, hogy a nyáron Zelenszkij a befolyása alá akarata vonni azokat a független, korrupciókat feltáró ügynökségeket, amelyek ősszel kirobbantották a Zelenszkij bizalmi körét érintő ügyet. Az elnök végül azután visszakozott , hogy a NABU (Nemzeti Korrupcióellenes Iroda) és a SAPO (Specializált Korrupcióellenes Ügyészség) az elnöki hatalom alá kerüljön, hogy az az ukránok körében tömegtiltakozásokat váltott ki, míg az Európai Unió azzal fenyegette meg az országot, hogy befagyasztja a neki szánt uniós pénzek folyósítását.