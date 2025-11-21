Hollywoodi együttműködés emeli tovább a magyar filmipart: az új Superman és a Forma-1-es film is ezzel a technológiával készült

A United Illusions, Közép-Európa legnagyobb virtuális filmstúdiója, idén nyílt meg Fóton, és már a megnyitásakor megkapta az ARRI filmtechnológiai vállalat akkreditációját, amellyel világszerte kevesebb mint tíz stúdió rendelkezik.

Az együttműködés Magyarország pozícióját is tovább erősíti a globális filmiparban / Fotó: Zováthi Domokos / Világgazdaság

Az itt alkalmazott technológia lényege, hogy a virtuális díszleteket valós időben, LED-falakon vetítik a színészek köré, ami gyorsabb, költséghatékonyabb és fenntarthatóbb gyártást tesz lehetővé. A technológia mára a modern filmgyártás szerves részévé vált, és számos produkcióban alkalmazzák. Aktuális példák között említhető James Gunn új Supermanje, a Brad Pitt főszereplésével készült Forma–1-es film vagy az HBO saját gyártású Sárkányok háza sorozata. A megnyitón a Világgazdaság is ott volt, részletes helyszíni beszámolónkat itt olvashatja, melyből az is kiderül, melyik Oscar-díjas alkotás készült a magyar stúdióban.

A virtuális filmgyártás lehetőségei ugyanakkor még messze nincsenek teljesen kiaknázva, ezért is kezdődött meg több mint egy éve a tárgyalássorozat a United Illusions és Hollywood egyik legnagyobb virtuális filmstúdiója, az Orbital Studios között.

Az együttműködés megszületéséről Simon Zoltán, a fóti stúdió igazgatója mesélt: már a stúdió tervezésekor is az volt a céljuk, hogy olyan partnerrel dolgozhassanak, aki a virtual production élvonalát képviseli. Az Orbital Studios nemcsak ezt teljesíti, hanem a jövőképük is ugyanaz: a tapasztalatokra építve tovább fejlesztik a virtuális filmgyártás folyamatait, hogy még hatékonyabban használják ki a technológia kreatív és gyártási előnyeit. A közös fejlesztések és projektek biztosítják, hogy a VP-innováció élvonalában maradjanak.

Ez már Hollywood: átadták a magyar filmipar új stúdióját – alig akad párja a világon Magyarországról már nem túlzás azt állítani, hogy európai szinten filmgyártó nagyhatalom. Most egy olyan, a legkorszerűbb virtuális technológiával felszerelt stúdió készült el Fóton, melyet először A Mandalóriban használtak a filmtörténet során. Az itt forgott, Oscar-díjas Szegény párákhoz még külföldről kellett behozni a technikát. Ezentúl erre már nincsen szükség, ráadásul már a héten egy szupersztár főszereplésével készülő nagy nemzetközi produkció avatja fel a stúdiót.

A nemzetközi együttműködést november 11-én jelentették be Los Angelesben, a Creative Artists Agency székházában, az American Film Market szakmai eseményhez kapcsolódva. A gálán számos elismert rendező, operatőr és producer vett részt.