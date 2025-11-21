Hollywoodi együttműködés emeli tovább a magyar filmipart: az új Superman és a Forma-1-es film is ezzel a technológiával készült
A United Illusions, Közép-Európa legnagyobb virtuális filmstúdiója, idén nyílt meg Fóton, és már a megnyitásakor megkapta az ARRI filmtechnológiai vállalat akkreditációját, amellyel világszerte kevesebb mint tíz stúdió rendelkezik.
Az itt alkalmazott technológia lényege, hogy a virtuális díszleteket valós időben, LED-falakon vetítik a színészek köré, ami gyorsabb, költséghatékonyabb és fenntarthatóbb gyártást tesz lehetővé. A technológia mára a modern filmgyártás szerves részévé vált, és számos produkcióban alkalmazzák. Aktuális példák között említhető James Gunn új Supermanje, a Brad Pitt főszereplésével készült Forma–1-es film vagy az HBO saját gyártású Sárkányok háza sorozata. A megnyitón a Világgazdaság is ott volt, részletes helyszíni beszámolónkat itt olvashatja, melyből az is kiderül, melyik Oscar-díjas alkotás készült a magyar stúdióban.
A virtuális filmgyártás lehetőségei ugyanakkor még messze nincsenek teljesen kiaknázva, ezért is kezdődött meg több mint egy éve a tárgyalássorozat a United Illusions és Hollywood egyik legnagyobb virtuális filmstúdiója, az Orbital Studios között.
Az együttműködés megszületéséről Simon Zoltán, a fóti stúdió igazgatója mesélt: már a stúdió tervezésekor is az volt a céljuk, hogy olyan partnerrel dolgozhassanak, aki a virtual production élvonalát képviseli. Az Orbital Studios nemcsak ezt teljesíti, hanem a jövőképük is ugyanaz: a tapasztalatokra építve tovább fejlesztik a virtuális filmgyártás folyamatait, hogy még hatékonyabban használják ki a technológia kreatív és gyártási előnyeit. A közös fejlesztések és projektek biztosítják, hogy a VP-innováció élvonalában maradjanak.
A nemzetközi együttműködést november 11-én jelentették be Los Angelesben, a Creative Artists Agency székházában, az American Film Market szakmai eseményhez kapcsolódva. A gálán számos elismert rendező, operatőr és producer vett részt.
Az együttműködéssel nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi filmipar is jól jár
A virtual production egy olyan új technológia, amely azonnali és pozitív hatást gyakorol a szórakoztatóiparra – gondoljunk csak a kreatív rugalmasságra, a költséghatékonyságra vagy a fenntarthatóságra – mondta Brian Nitzkin, az Orbital Studios üzletfejlesztési alelnöke. Hozzátette:
- mind az Orbital Studios,
- mind a United Illusions
élen jár abban, hogy ezeket a lehető leghatékonyabb módon beépítse a gyártási folyamatokba.
A Visual Europe Grouphoz tartozó United Illusions ezzel tovább erősítette nemzetközi jelenlétét, és fontos lépést tett afelé, hogy Magyarország még vonzóbb célponttá váljon a nagy produkciók számára. A partnerség a technológiai fejlődés mellett a szakmai tudás megosztását is szolgálja, erről Botond Szabolcs, a Visual Europe Group vezérigazgatója beszélt:
az Orbital Studios tapasztalt, elhivatott csapatával ráadásul nemcsak a technológiai képességeinket bővítjük, hanem közös képzésekkel a pályakezdő filmeseket is szeretnénk majd támogatni.