Így menti meg az állam a Dunakeszi Járműjavítót: bevásárolja magát a MÁV, két bázisa lesz a hazai járműgyártásnak

Hosszú idő után eldőlt a hányattatott sorsú Dunakeszi Járműjavító sorsa. Lázár János építési és közlekedési miniszter a pénteken, Szolnokon tartott sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a MÁV bevásárolja magát a Dunakeszi Járműjavítóba.

A MÁV bevásárolja magát a Dunakeszi Járműjavítóba / Fotó: Voros Istvan stv / Magyar Vagon / Facebook

A tárcavezető erről azt követően számolt be, hogy Szolnokon, a Stadler telephelyén leleplezték a GYSEV új InterCity FLIRT motorvonatflottájának első festett kocsiszekrényét. A miniszter azt mondta, a kormány elkötelezett a Svájccal való szoros együttműködésben. Hozzátette, hogy a svájci motorvonatflottát rövidesen teljesen kicserélik, az ország központjába és a tartományokba is folyamatosan új járművek érkeznek. Emiatt a magyar kormány kész arra, hogy a 15-20 éves járműveket átvegye, Magyarországon forgalomba állítsa és a magyarok rendelkezésre bocsátsa.

„Még az idén 93 motorvonat – azaz 14 ezer ülőhely – lekötéséről állapodnak meg 80 milliárd forintért, amelynek keretében a Stadler Magyarországra szállítja a leszerelt vonatokat, Szolnokon pedig szervizeli, illetve átalakítja a hazai forgalmi igényekhez” – jelentette ki az eseményen Lázár János.

Kulcsfontosságú beruházásokról beszélt Lázár János

A leleplezést követő sajtótájékoztatón a miniszter számos egyéb, fontos bejelentést tett. Ezek közül az egyik a H5-ös HÉV, vagyis a szentendrei HÉV-vonal teljes felújítása volt, a másik pedig a Dunakeszi Járműjavító megszerzése.

„Ez azt jelenti, hogy Magyarországon két szervezetnek, két entitásnak lesz a kötöttpályás járműgyártáshoz szükséges infrastruktúrája, technológiája és munkaereje. Az egyik Szolnok, a másik Dunakeszi. Az egyik a Stadler, a másik a MÁV” – fejtette ki Lázár, aki hozzátette, hogy a két helyszín és a két szervezet között stratégiai partnerség és együttműködés várható.

A tranzakció részleteiről és a tulajdonrész áráról nem árult el konkrétumokat a tárcavezető.

A háború miatt került bajba a Dunakeszi Járműjavító

A Ganz-Mavag International Kft. (GMVI) és a Dunakeszi Járműjavító Kft. alapvetően két vállalat. A járműjavító a teljes vállalatcsoport központi cégéhez, a GMVI-hez tartozik. Mindkét cég stratégiai jelentőségű, miután augusztus 7-én került be a Magyar Közlönybe az a kormányhatározat, amely szerint az orosz–ukrán háború miatt a kormány a dunakeszi vagongyártás működésének fenntartását nemzetgazdasági érdeknek minősítette.