Így menti meg az állam a Dunakeszi Járműjavítót: bevásárolja magát a MÁV, két bázisa lesz a hazai járműgyártásnak
Hosszú idő után eldőlt a hányattatott sorsú Dunakeszi Járműjavító sorsa. Lázár János építési és közlekedési miniszter a pénteken, Szolnokon tartott sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a MÁV bevásárolja magát a Dunakeszi Járműjavítóba.
A tárcavezető erről azt követően számolt be, hogy Szolnokon, a Stadler telephelyén leleplezték a GYSEV új InterCity FLIRT motorvonatflottájának első festett kocsiszekrényét. A miniszter azt mondta, a kormány elkötelezett a Svájccal való szoros együttműködésben. Hozzátette, hogy a svájci motorvonatflottát rövidesen teljesen kicserélik, az ország központjába és a tartományokba is folyamatosan új járművek érkeznek. Emiatt a magyar kormány kész arra, hogy a 15-20 éves járműveket átvegye, Magyarországon forgalomba állítsa és a magyarok rendelkezésre bocsátsa.
„Még az idén 93 motorvonat – azaz 14 ezer ülőhely – lekötéséről állapodnak meg 80 milliárd forintért, amelynek keretében a Stadler Magyarországra szállítja a leszerelt vonatokat, Szolnokon pedig szervizeli, illetve átalakítja a hazai forgalmi igényekhez” – jelentette ki az eseményen Lázár János.
Kulcsfontosságú beruházásokról beszélt Lázár János
A leleplezést követő sajtótájékoztatón a miniszter számos egyéb, fontos bejelentést tett. Ezek közül az egyik a H5-ös HÉV, vagyis a szentendrei HÉV-vonal teljes felújítása volt, a másik pedig a Dunakeszi Járműjavító megszerzése.
„Ez azt jelenti, hogy Magyarországon két szervezetnek, két entitásnak lesz a kötöttpályás járműgyártáshoz szükséges infrastruktúrája, technológiája és munkaereje. Az egyik Szolnok, a másik Dunakeszi. Az egyik a Stadler, a másik a MÁV” – fejtette ki Lázár, aki hozzátette, hogy a két helyszín és a két szervezet között stratégiai partnerség és együttműködés várható.
A tranzakció részleteiről és a tulajdonrész áráról nem árult el konkrétumokat a tárcavezető.
A háború miatt került bajba a Dunakeszi Járműjavító
A Ganz-Mavag International Kft. (GMVI) és a Dunakeszi Járműjavító Kft. alapvetően két vállalat. A járműjavító a teljes vállalatcsoport központi cégéhez, a GMVI-hez tartozik. Mindkét cég stratégiai jelentőségű, miután augusztus 7-én került be a Magyar Közlönybe az a kormányhatározat, amely szerint az orosz–ukrán háború miatt a kormány a dunakeszi vagongyártás működésének fenntartását nemzetgazdasági érdeknek minősítette.
Azért a háborúra hivatkozva vált stratégiailag kiemeltté a Ganz-Mavag cégcsoport, mert amiatt kezdődtek a gondok. A GMVI az orosz Transzmasholdinggal (64,9 százalékos részesedése van a Dunakeszi Járműjavítóban) 2020-ban elnyerte az Egyiptomnak szánt 1350 darabos személykocsi-megrendelést, de a Transzmasholding a háborús szankciók miatt később kiszorult a projektből. A dunakeszi járműgyártó ezután tetemes veszteséggel tudta csak folytatni a gyártást, októberben már odáig fajultak a dolgok, hogy a GMVI vezetői levelet írtak az üzleti partnereiknek, hogy nem tudják törleszteni a Dunakeszi Járműjavítóval kapcsolatos fennálló kötelezettségeiket.
A cég pénzügyi helyzete évek óta folyamatosan romlik, az Opten azt írja, a Magyar Vagon Dunakeszi Járműgyártó, Javító és Karbantartó Kft. tavaly 46,135 milliárd forintos nettó árbevétel mellett 8,3 milliárd forintos adózás utáni veszteséget könyvelt el.
Rendkívüli bejelentést tett az utasoknak a MÁV-vezér: leállt az ország egyik legnagyobb vonatgyára, elfogynak a tartalék vasúti kocsik – így változik a késési biztosítás
A MÁV csoport október legvégén jelentette be, hogy újabb lépéssel erősíti az utasvédelem gyakorlatát: a késések mellett most már a kimaradó vasúti kocsikért is automatikusan visszafizetik a jegyárat. A Dunakeszi Járműjavító kényszerű leállása miatt a tartalékflotta gyorsan fogy, így a változtatás a gyakorlatban is az utasok kényelmét szolgálja.
Hegyi Zsolt vezérigazgató akkor arról számolt be, hogy november elsejétől az objektív felelősség elve alapján, 72 órán belül automatikusan visszaadják a helyjegy árát mindazoknak, akik online felületen vagy applikációban vették a jegyüket, de a fenti helyzettel szembesülnek az utazásuk megkezdésekor.
Azt azonban Hegyi is kiemelte, hogy hosszú távon azonban ez a probléma is meg lesz oldva, mivel a kormány közbelépésével megmentették a Dunakeszi Járműjavítót, így biztosítani tudják majd a magyarországi vasúti kocsik karbantartását. Hozzátette, hogy a MÁV csoport a jövőben is képes lesz fenntartani a flotta biztonságos működését.