Hogyan NE hirdessünk meg egy állást: 7 hiba, ami garantáltan elriasztja a jó jelölteket (x)

Egy álláshirdetést összerakni első ránézésre egyszerűnek tűnik: kiírjuk a pozíciót, kirakjuk a felületre, aztán majd áradnak a jelentkezők. A valóság azonban sokszor egészen más. Pár rossz mondat, egy félresikerült megfogalmazás vagy irreális elvárás pillanatok alatt hiteltelenítheti a cég kommunikációját, és messzire űzheti a minőségi jelölteket. Lássuk azt a 7 klasszikus hibát, amelyeket érdemes elkerülni.

Az álláshirdetés a cég arculatának tükre, a valódi szakemberek pedig azonnal kiszűrik a közhelyes vagy irreális pozíciókat / Fotó: Jobinfo.hu

1. Üres frázisok, nulla információ

„Légy részese egy dinamikus, innovatív csapatnak!”

Jól hangzik, csak teljesen értelmetlen. A túl általános, közhelyes hirdetések nem segítenek a jelölteknek abban, hogy pontos képet kapjanak a feladatról. Ha nincs leírva, mivel fog foglalkozni a munkatárs, milyen célokat kell elérnie és milyen környezetben dolgozik majd, akkor a hirdetés nemcsak hatástalan, hanem szakszerűtlen is. A valódi szakemberek a konkrétumokat keresik, nem az üres marketingmondatokat.

2. A piac alatt fizető ajánlat

„Szenior fejlesztőt keresünk nettó 350 ezer forintért.”

A hazai szakmai Facebook-csoportokban ez a típusú hirdetés percek alatt mém lesz. Egy tapasztalt szakember pontosan tudja, mennyit ér a saját munkája. Ha a cég látványosan aluláraz, abból az következik, hogy nem tiszteli a szakértelmet, nincs tisztában a piac működésével vagy egyszerűen csak olcsón akar megúszni mindent. Ez egyenes út a vállalati hitelesség rombolásához.

3. Elhallgatott fizetés

„Amit kínálunk: kihívásokkal teli, változatos feladatok.”

A 2025-ös munkaerőpiacon a bér nélküli hirdetés már nem profi. A jelöltek nagy része automatikusan továbbgörget, mert azt feltételezi, hogy a cég el akar rejteni valamit. A transzparens bérezés növeli a bizalmat, javítja a cég imázsát, és szűri a releváns jelölteket. A hallgatás ennek az ellenkezőjét teszi.

4. Igénytelen, hibás hirdetés

„Olyan szakembert keresünk, aki profi kommunikácio és kiváló írás képeségekkel rendelkezik.”