Hogyan NE hirdessünk meg egy állást: 7 hiba, ami garantáltan elriasztja a jó jelölteket (x)

Egy álláshirdetést összerakni első ránézésre egyszerűnek tűnik: kiírjuk a pozíciót, kirakjuk a felületre, aztán majd áradnak a jelentkezők. A valóság azonban sokszor egészen más. Pár rossz mondat, egy félresikerült megfogalmazás vagy irreális elvárás pillanatok alatt hiteltelenítheti a cég kommunikációját, és messzire űzheti a minőségi jelölteket. Lássuk azt a 7 klasszikus hibát, amelyeket érdemes elkerülni.
1. Üres frázisok, nulla információ
„Légy részese egy dinamikus, innovatív csapatnak!”
Jól hangzik, csak teljesen értelmetlen. A túl általános, közhelyes hirdetések nem segítenek a jelölteknek abban, hogy pontos képet kapjanak a feladatról. Ha nincs leírva, mivel fog foglalkozni a munkatárs, milyen célokat kell elérnie és milyen környezetben dolgozik majd, akkor a hirdetés nemcsak hatástalan, hanem szakszerűtlen is. A valódi szakemberek a konkrétumokat keresik, nem az üres marketingmondatokat.
2. A piac alatt fizető ajánlat
„Szenior fejlesztőt keresünk nettó 350 ezer forintért.”
A hazai szakmai Facebook-csoportokban ez a típusú hirdetés percek alatt mém lesz. Egy tapasztalt szakember pontosan tudja, mennyit ér a saját munkája. Ha a cég látványosan aluláraz, abból az következik, hogy nem tiszteli a szakértelmet, nincs tisztában a piac működésével vagy egyszerűen csak olcsón akar megúszni mindent. Ez egyenes út a vállalati hitelesség rombolásához.
3. Elhallgatott fizetés
„Amit kínálunk: kihívásokkal teli, változatos feladatok.”
A 2025-ös munkaerőpiacon a bér nélküli hirdetés már nem profi. A jelöltek nagy része automatikusan továbbgörget, mert azt feltételezi, hogy a cég el akar rejteni valamit. A transzparens bérezés növeli a bizalmat, javítja a cég imázsát, és szűri a releváns jelölteket. A hallgatás ennek az ellenkezőjét teszi.
4. Igénytelen, hibás hirdetés
„Olyan szakembert keresünk, aki profi kommunikácio és kiváló írás képeségekkel rendelkezik.”
Ha a hirdetés tele van helyesírási hibával, rendezetlen és igénytelen, az egyértelmű jelzés: a cég nem veszi komolyan saját elvárásait. Senki nem akar olyan munkahelyre menni, ahol a professzionalizmus már a hirdetés szintjén sem jelenik meg. A jó minőségű álláshirdetés a cég arculatának része.
5. Túlterhelt multitasking pozíció: egy emberre három szakma
„Marketingest keresünk, aki kezeli a hirdetéseket, szerkeszt videókat, fotóz, rendezvényt szervez és cikket ír.”
Ez a recept már önmagában kudarc. Ha egy cég három külön munkakört próbál összenyomni egyetlen fizetésért, az azt üzeni, hogy nincs szakmai vízió és nem értékelik a specializációt. Persze lehet olyan helyzet, ahol kevés feladat jut minden területre, de ezeket sokkal hatékonyabb külsős szakemberekre bízni. Egyetlen ember nem lesz egyszerre videós, marketinges, grafikus és irodavezető is.
6. Irreális elvárások és lehetetlen kombinációk
„Junior grafikust keresünk legalább 5 év tapasztalattal, aki jártas 3D animációban, UX/UI tervezésben és webfejlesztésben.”
Ez az a pont, ahol a szakma már csak legyint. Egy ilyen összeollózott elváráslista azt mutatja, hogy a cég nem érti a feladatok súlyát és nincs tisztában azzal, mit keres valójában. Az irreális követelmények elriasztják a tehetséges jelölteket, és a cég hírnevét is rontják.
7. Túl hosszú, bonyolult vagy idegőrlő jelentkezési folyamat
„Küldd el az önéletrajzodat, portfóliódat és 3 referenciát. A kapott linken regisztrálj, tölts fel projekttervet, majd egy HR felületen belül válaszolj 30 kérdésre.”
A jó jelöltek nem fognak órákon át adminisztrálni egy olyan cég miatt, amely még fel sem vette őket. A túlkomplikált jelentkezési folyamat azt jelzi, hogy a vállalat nem érti a jelöltek idejének értékét. Csak nagyon speciális, kiemelkedően fizetett pozíciók esetében működik ez a modell.
Miért kritikus, hogy egy álláshirdetés jó legyen?
Egy álláshirdetés nem egy formalitás, hanem a cég kultúrájának kirakata. Ha átgondolt, tiszta, konkrét és professzionális, a jelöltek benyomása is pozitív lesz. Ha viszont tele van hibával, közhellyel, irreális elvárásokkal, akkor pontosan azt a benyomást kelti, amitől minden jó szakember menekülni akar.
