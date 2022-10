Az elmúlt években egyre gyakrabban tett igen különös kijelentéseket Elon Musk, aki az évszázad vállalkozójaként fejlesztette fel a SpaceX és a Tesla cégeket. Az első elhíresült eset a Tesla kivásárlásáról szóló irreális és valótlan állítás volt, amelyért komoly felügyeleti büntetést kapott, később a kriptodevizákat manipulálta Twitter-üzeneteivel, legutóbb már az orosz–ukrán háborúba is beleszólt, most pedig meghökkentő előrejelzést adott a Tesla lehetséges értékéről.

Fotó: Jim Watson / AFP

Musk szerint a Tesla akkorára nőhet, hogy értéke megegyezik majd a világ két legnagyobb tőzsdei cége, az Apple és a Saudi Aramco együttes értékével. A Saudi Aramco részvényeinek ugyan csak kis hányada forog a szaúdi tőzsdén, azonban a cég épp tervezi, hogy energiakereskedelmi üzletágát is tőzsdére viszi jövőre, a kibocsátás értéke várhatóan meghaladja majd a 30 milliárd dollárt. Az Apple és a Saudi Aramco értéke együtt 4400 milliárd dolláros összeg, míg a Tesla összértéke a tegnapi záróár alapján 700 milliárd dollár volt, vagyis

több mint hétszeresére kellene növekednie

(hacsak nem úgy gondolta, hogy az Apple és a Saudi Aramco árfolyama fog a töredékére esni, miközben a Tesla tartja magát).

Nos, a Tesla részvényénél ugyan láttunk már rövid idő alatt hétszeres emelkedést, kétszer is: 2012-ben és 2020-ban, viszont akkor jóval alacsonyabb szintekről indult az árfolyam, most viszont olyan árakat kellene elérni, amit még semmilyen társaságnak nem sikerült korábban. Márpedig az említett jelenlegi két legnagyobb csak úgy tudta elérni a jelenlegi gigantikus értéket, hogy fundamentumaik ezt alátámasztják, vagyis elképesztő mennyiségű pénz folyik be hozzájuk, óriási a profitjuk,

egy részvényre jutó nyereségük és árfolyamuk aránya igazolja a magas cégértéket.

A Teslánál azonban távolról sem ez a helyzet. Jelenlegi áron is rendkívül drága a cég, ha a jelenlegi profitadatokat nézzük: ha a legfrissebb gyorsjelentésben szereplő részvényenkénti egydolláros negyedéves eredményből indulunk ki, a részvény akkor is 60-as P/E (árfolyam osztva az egy részvényre jutó nyereséggel) szinten forog, és miután ez az iparági átlag több mint négyszerese, ez önmagában is a jelenlegi profit megnégyszereződését jelenti.

Ez persze önmagában egyáltalán nem lehetetlen, annak ellenére, hogy idén nehézségekkel küzd a cég a gyártás növelésével kapcsolatban. A jelenlegi, évi másfél millió darabhoz közelítő autószámot legalább 6, de inkább 8-10 millióra kellene növelni ahhoz, hogy ez a profit fenntarthatóan biztosítva legyen. A jelenlegi ár tehát már eleve óriási növekedést feltételez, a tegnapi kijelentéshez alapján viszont a négyszerezésen túl további hétszeres növekedés kellene a profitban, vagyis a jelenlegi szint nagyjából harmincszorosára kell nőnie a profitnak. Ehhez

a világ autó-, és akkumulátorgyártását szinte teljesen uralnia kellene a cégnek, mondhatni, minden második eladott autó Tesla lenne.

Persze semmi sem lehetetlen, de ilyen várakozásokat igen merész elemzők sem szoktak megfogalmazni, nem, hogy a cég vezetője. Pláne olyankor, amikor vélelmezhető, hogy nagy mennyiségű Tesla-részvényt kell eladnia ahhoz, hogy az ugyancsak botrányos Twitter-felvásárlási ügyet lezárhassa, ez pedig jogosan veti fel ismét a tőzsdefelügyelet figyelmét. Idén a Tesla árfolyama a tegnapi zárásig 37 százalékkal csökkent, miközben a legnagyobb tőzsdeindex, az S&P 500 értéke 22 százalékkal került lejjebb. Az éves csúcshoz képest, amelyet a papír január elején ért el, a visszaesés 45 százalék.