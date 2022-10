Folytatódhat a Fed kamatemelési politikája, így az alapkamat a jövő év első negyedének végére elérheti a 4,5-4,75 százalékos szintet. A világpiaci szereplők számára a jelenlegi, 80 és 90 dollár közötti olajár lesz az elfogadható. Az amerikai részvények árazottsága már a 10 éves szint alatt van, ennek ellenére az egyedi részvénybefektetésekkel kapcsolatban óvatosságra int a közelgő jelentési szezon, ami fontos vízválasztó lesz.

Németország szenved…

A müncheni Ifo gazdaságkutató intézetnek a német gazdasági-üzleti klíma állapotát kifejező hangulatindexe legutóbb 88,6-es értéket vett fel, most pedig 84,3 lett az adat, amiből látszik, hogy a német vállalatok egyre elégedetlenebbek az üzleti helyzetükkel, és a következő hat hónapra kifejezetten aggasztónak látják. Az energiaválság, az ellátási problémák, az infláció miatt kedvezőtlen a német gazdaság helyzete, ami várhatóan az egész európai gazdaságra nézve is negatív hatással lesz. A német fogyasztói árindex a várakozásoknál is nagyobb mértékben, 7,9 százalékról 10 százalékra nőtt, elsősorban az energiaárak emelkedése miatt.

…Amerika szárnyal

A tengerentúlról azonban többnyire jó hírek érkeztek: az amerikai tartós fogyasztási cikkek keresletét mutató index az előző időszakhoz képest semmilyen visszaesést nem produkált most, a magasabb infláció és a vásárlók óvatossága ellenére sem. A fogyasztói bizalmi index ráadásul a várakozásokat is bőven meghaladó mértékben növekedett: az előző, 103,6-es érték után most – elsősorban az üzemanyagárak visszaesésének köszönhetően – 108-ra emelkedett. Az újlakás-értékesítések száma – főként az árak visszaesése miatt – ugyancsak kimagaslóan alakult Amerikában: az előző időszak 532 ezres értéke 685 ezerre emelkedett. Az első álláskeresők száma Amerikában tovább csökkent, ami szintén arra utal, hogy jól teljesít az amerikai gazdaság. Ez az eddigi kamatemelési politikájának folytatására ösztönözheti a Fedet, így az alapkamat a jövő év első negyedének a végére elérheti a 4,5-4,75 százalékos szintet.

80 és 90 dollár között stabilizálódhat az olaj

Az olaj ára a júniusi, 120 dollár fölötti csúcsokról mostanra 80–90 dollár közé csökkent. Az amerikaiak a továbbiakban várhatóan már nem öntik a piacra a központi tartalékokat, és a világpiaci szereplők számára a jelenlegi, 80–90 dollár közötti olajár lesz az elfogadható szint.

Konjunktúra Kínában, kamatemelés Európában

A kínai feldolgozóipari PMI index értéke legutóbb 49,4 volt, ehhez képest most a várakozásokat is meghaladó, 50,1-es értéket vett fel, ami már a távol-keleti gazdaság konjunktúráját jelzi. Az eurózóna inflációja az előző, 9,1 százalékos szint után most elérte a 10 százalékot, ami az előrejelzéseket is meghaladó mértékű, ez pedig emeli az Európai Központi Bank által kilátásba helyezett, 0,75 százalékos kamatemelés valószínűségét.

Fókuszban a jelentési szezon

A részvényindexeket megvizsgálva az látható, hogy az S&P 500 ötéves átlagos P/E-jéhez képest (amely 18,5-es), a jelenlegi 15,5-es P/E normális árazásnak tűnik, hiszen mind az 5, mind a 10 éves szint alatt van már az amerikai részvények árazottsága. Ez akár azt is jelezheti, hogy a jelenlegi egy megfelelő támaszszint, ettől függetlenül az egyedi részvénybefektetésekkel kapcsolatban óvatosságra int a közelgő jelentési szezon, ami komoly vízválasztó lesz. Az ez utóbbival kapcsolatos várakozásokat beárnyékolja, hogy több fontos cég is profitwarningot tett közzé az elmúlt időszakban.