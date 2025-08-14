Az Ukrán Nemzeti Gárda Azov első hadteste elfoglalta a Dobropillja irányába és a Dobropillja–Kramatorszk útra eső védelmi sávot, és egyúttal jelentős veszteséget okozott az orosz erőknek – közölte az ukrán hadsereg Azov hadteste, amelyet a Pravda vett észre.
„Az elmúlt két nap harcai során a hadtest felelősségi övezetében 151 megszállót semlegesítetek, több mint 70 megszálló megsebesült, továbbá 8 orosz katonát fogtak el” – jelentették.
A közlemény szerint a harcok továbbra is folytatódnak.
A DeepState elemzői hétfőn arról számoltak be, hogy az orosz erők az elmúlt napokban fokozták előrenyomulásukat Dobropillja irányába, és különösen a Dobropillja–Kramatorszk autóút közelében próbálják megvetni a lábukat.
Az ukrán vezérkar akkor bejelentette, hogy további erőket csoportosított át az orosz előrenyomulás megállítására Dobropilljai és Pokrovi irányokban.
Az ukrán elit ezred, az Azov ezután hozta nyilvánosságra, hogy elfoglalta a kijelölt védelmi sávot a pokrovi irányban, amely a Dobropillja felé és a Dobropillja–Kramatorszk út területét is magában foglalja.
Szerdán éjjel a DeepState elemzőcsoport úgy értékelt, hogy az oroszok több donyecki településen is előrenyomultak, miközben az ukrán erők a zaporizzsjai térségben visszaszorították őket.
