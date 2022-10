Az orosz jegybank még korábban közölte, hogy a szankciók miatt szeretnék, ha csökkenne a külföldi tulajdonrész az orosz tőzsdei cégekben, ezért előírták, hogy minden külföldi tőzsdén forgalmazott orosz papír letéti jegyeit (depository receipt) kötelezően átcserélik a moszkvai tőzsdén forgó orosz részvényre. Ehhez azonban a részvény tulajdonosának értékpapírszámlát kell nyitnia, amelyen közvetlenül hozzáférhet az orosz részvényeihez, illetve eladhatja azokat, míg a korábbi külföldi tőzsdén értelemszerűen nem kereskedhet tovább velük.

Miután sokan még nem nyitották meg a számlát, a most lejáró határidőt meghosszabbítják egy hónappal, november 10-ig, addig mindenkinek kérelmeznie kell a számlanyitást, és az ehhez szükséges dokumentumokat be kell mutatnia, hogy továbbra is rendelkezhessen részvényével.